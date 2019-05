Salvini: presto decreto Sicurezza bis

Agenzia_Ansa : #Napoli, @matteosalvinimi in prefettura: 'Presto un decreto #sicurezza 2' #Noemi - rossipresidente : Salvini rispetti le sentenze dei giudici. Presto dovrà accettare anche quella che la Corte Costituzionale pronuncer… - NicolaPorro : Macron, Di Maio e Salvini faranno la stessa fine dei vari Obama, Zapatero, Sarkozy, Monti, Cameron, Holland, Renzi,… -

Il ministro dell'Interno,, annuncia un 'bis'. "Ci saràun2", ha dettoa Napoli parlando con i giornalisti prima di entrare in Prefettura dove si è recato per congraturalsi per l'arresto dei presunti responsabili del ferimento della piccola Noemi. E ha spiegato che ilpunta a dare maggiori risorse agli uomini delle forze dell'ordine e agli uffici giudiziari. Uno degli articoli dà al Viminale la competenza a limitare o vietare il transito in acque italiane.(Di venerdì 10 maggio 2019)