Salone Internazionale del Libro di Torino | code e controlli all’ingresso GALLERY

Lucca Comics & Games al Salone Internazionale del Libro di Torino con una marea di appuntamenti da non perdere : Lucca Comics & Games , uno dei più avanzati esempi di festival crossmediale in Europa si fa portabandiera del mondo del fumetto e del gioco e torna al Salone del Libro di Torino nelle vesti di Partner Culturale.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Frutto di questa collaborazione, l'area Read'n'Play: uno spazio di 400 mq dedicato a giochi da tavolo e fumetti, con le migliori etichette del mercato. In quest'area sarà possibile giocare ai ...

Annunciato il programma del XXXII Salone Internazionale del Libro di Torino : ... a raccontare, con il direttore di Radio3 Marino Sinibaldi, loro figlio Giulio, il suo lavoro in Egitto e i desideri che aveva per il proprio futuro e per quello del mondo. Interviene Alessandra ...

Maserati protagonista del Salone Internazionale dell’Auto di New York 2019 con due anteprime dedicate ai clienti più facoltosi [GALLERY] : Maserati sarà presente al Salone Internazionale dell’Auto di New York 2019 con la gamma completa ma saranna due le anteprime assolute: il programma di personalizzazione ONE OF ONE e i nuovi interni PELLETESSUTA crati da Zegna ONE-OF-ONE: NUOVO PROGRAMMA DI PERSONALIZZAZIONE Maserati sublima l’artigianalità italiana con un tocco di grande pregio attraverso il suo programma di personalizzazione ONE OF ONE. I clienti possono scegliere tra ...