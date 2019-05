Pensioni d' oro | niente taglio per quelle ottenute col cumulo dei contributi

Pensioni d’oro 2019 : ecco come saranno ridotte. Guida - importi e calcolo : Detto fatto: il taglio Pensioni d’oro è diventato realtà e colpirà da giugno migliaia di pensionati italiani con assegni alti. È frutto della norma era inserita nella Legge di Bilancio 2019, che prevede il prelievo forzato sulle Pensioni considerate alte. ecco quindi che arrivano dall’Inps le istruzioni su come questo taglio avverrà. L’Istituto lo ha comunicato con una circolare, che specifica le modalità, i tempi, il calcolo e le ...

Pensioni d'oro - Cida : valanga di ricorsi : 19.44 "Il taglio delle cosiddette Pensioni d' oro porterà una valanga di ricorsi". Lo dice il presidente della Cida (Confederazione quadri,dirigenti e alte professionalità), Mantovani, dopo l'annuncio dell'Inps che a giugno partirà il taglio di queste Pensioni. "Un provvedimento inutile per gli effetti sulle finanze pubbliche", spiega Mantovani.Colpisce "solo 35 mila pensionati,con un ricavo netto per le finanze pubbliche di 120mln ...

Risparmio di 140 milioni per lo Stato! Pensioni d’oro - arriva il taglio da giugno : Il presidente Inps Pasquale Tridico lo ha annunciato ieri sera: "Saranno circa 25mila posizioni e c'è un Risparmio per lo Stato di 140 milioni". Il tetto oltre il quale il taglio interviene "è 100mila euro" ha spiegato Tridico, specificando che "solo la parte retributiva verrà tagliata". Gli assegni saranno ridotti anche del 40%.

Taglio Pensioni d’oro! Da giugno via al prelievo da quelle sopra i 100mila euro : Scatta la sforbiciata sulle pensioni voluta dai grillini. L'Inps pronta per il "prelievo" sugli assegni di giugno. Il Taglio sulle pensioni d’oro previsto dalla prima legge di bilancio del governo Conte diventa realtà. Una circolare dell’Inps annuncia il via da giugno: la riduzione partirà dal 15% per la quota di assegni tra 100mila e 130mila euro fino ad arrivare al 40% per la quota oltre 500mila euro. La manovra approvata dalla ...

Taglio Pensioni d’oro da giugno - ecco le varie aliquote : Prende il via il prossimo giugno il Taglio delle pensioni d'oro previsto dalla legge di bilancio. In una circolare pubblicata sul sito, l'Inps sottolinea che "a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l'importo di 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti di un'aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici". Gli importi saranno ...

Pensioni - Quota 100 : si parla di proroga ma i sindacati suggeriscono correzioni : Il famigerato sistema della Quota 100 è una misura in via sperimentale fino al 2021 mentre a partire dal 2022 potrebbe prendere piede l'uscita anticipata con il sistema della Quota 41, dando così la possibilità a migliaia di lavoratori di fruire del pensionamento dopo il raggiungimento di almeno 41 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica. I sindacati chiedono correzioni sulla Quota 100 Intanto, continuano i dibattiti ...

Def - con reddito e quota 100 la spesa per lavoro e Pensioni aumenta di 133 miliardi in 3 anni : Dal quadro finanziario a copertura del Piano nazionali di riforme (Pnr) il bilancio è chiaro: si registrano 133 miliardi di spesa in più nel triennio 2019-2021 principalmente per coprire quota 100 e reddito di cittadinanza e solo 16,6 miliardi di minori spese (con un trasferimento contabile alle Regioni) nonché 47,5 miliardi di minori entrare fiscali compensate però da presunte nuove entrare per 50 miliardi...