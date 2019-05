Pamela Prati | Minacciata con l' acido per il matrimonio

Pamela Prati - le nuove sconcertanti dichiarazioni a Verissimo : "Ci hanno tirato l'acido sotto casa" : Rivelazioni shock della showgirl sarda nel talk show di Silvia Toffanin.

Verissimo : Pamela Prati torna in studio e mostra una foto di Mark Caltagirone e dei suoi figli : Pamela Prati ed Eliana Michelazzo a Cologno Monzese Pamela Prati è tornata. Dopo circa 20 minuti d’assenza, la sarda showgirl è tornata nello studio di Verissimo, che aveva abbandonato per chiamare Mark Caltagirone e – probabilmente – sfuggire al fuoco incrociato di domande di Silvia Toffanin. La chiamata non sarebbe però andata a buon fine. In compenso, rivela Dagospia, Pamela avrebbe mostrato una foto di Mark Caltagirone e ...

Che cosa è successo davvero a «Verissimo» con Pamela Prati? : Pamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiFesta del cinema di Roma, primo red carpetFesta del cinema di Roma, primo red carpetcosa sia realmente successo durante la registrazione dell’ultima puntata di Verissimo probabilmente lo scopriremo soltanto sabato 11 maggio, quando il programma andrà in onda. Ospite di punta ...

