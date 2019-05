La collezione di moda creata dall' intelligenza artificiale

agi

(Di venerdì 10 maggio 2019) Dopo aver imparato a guidare un'auto, tradotto in musica il canto delle balene e completato una delle più celebri sinfonie incompiute, l'ha creato la sua primadi. Huawei ha usato i chipset e gli algoritmi montati sul suo ultimo smartphone top di gamma, il P30, per “Fashion Flair”, un progetto sperimentale con lo scopo di dimostrare che la tecnologia, combinata all'estro creativo umano, può dare vita ad unadioriginale e unica partendo dagli input generati. “Fornendo i parametri base per la realizzazione di un abito, come colore, lunghezza, volume e texture, l'è ora in grado di fornire uno spunto creativo ai designer da cui partire per poi realizzare le loro creazioni" spiega Isabella Lazzini, Marketing ...

Agenzia_Ansa : L'intelligenza artificiale (AI) disegna una collezione di #moda e arriva in passerella #ANSA - vogue_italia : @LiamPayne è il nuovo volto della collezione @HUGOBOSS #bodywear. Guardate qui: - RosalbaRadica : @Huawei ha presentato #FashionFlair: la prima collezione di moda co-creata dall'Intelligenza Artificiale di… -