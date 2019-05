huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019) Unadi. No, non si tratta di studenti che non si impegnano. Da quest’anno infatti laelementare di Crêts en Belledonne, comune nel sud della Francia, accoglierà una quindicina di ovini. È un colpo di genio quello escogitato dalla combattiva comunità del piccolo comune nel dipartimento dell’Isère perladi unadell’istituto. Gli alunni sono infatti scesi da 266 a 261, e si rischiava ladi una delle 11 classi.Ed ecco allora la trovata: iscrivere simbolicamente 15al prossimo anno scolastico al grido di “On n’est pas des moutons”, che letteralmente si traduce con “Non siamo delle” ma in realtà equivale al nostro “Accà nisciuno è fesso”. Una specie di provocazione surrealista che richiama il Magritte della pipa ...

louisfornellist : RT @HuffPostItalia: Iscrivono 15 pecore a scuola per evitare la chiusura di una classe - HuffPostItalia : Iscrivono 15 pecore a scuola per evitare la chiusura di una classe - Fratzen13 : RT @LegaNelCuore: Ecco dove hanno studiato tutte le capre #PDiote decerebrate, che appaiono ogni giorno nei programmi tv a raccontarci cast… -