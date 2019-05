Il figlio di Carla Bruni? Un sovranista antieuropeista

Chi è Aurélien Enthoven - il figlio di Carla Bruni : Si chiama Aurélien Enthoven , è una star di Youtube ed è il figlio 18enne di Carla Bruni . Aurélien ha solamente 18 anni, ma è già un attivista politico molto conosciuto per la sue battaglie contro l’Unione Europea. Nato dalla relazione della modella italiana con il filosofo Raphaël Enthoven , sta facendo discutere tutta la Francia per la sua posizione sovranista. Il giovane è cresciuto insieme a Nicolas Sarkozy, marito di Carla Bruni e ...

Francia - il figlio di Carla Bruni sovranista ed euroscettico. “Mia mamma? Stupita ma se ne infischia” : Né la sinistra radical chic della madre, né il centrodestra di suo marito. Aurélien Enthoven – figlio di Carla Bruni e del filosofo francese Raphael Enthoven, da sempre critico verso l’estrema destra, il populismo e Marine Le Pen – non ha ancora 18 anni: li compirà a giugno dopo le Europee. Ma se potesse voterebbe Upr, il partito dell’ultrà sovranista Francois Asselineau in lotta per la Frexit, cioè la Brexit francese, al ...