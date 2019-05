FCA – Fiat e Lancia | un’offerta dedicata a tutte le mamme le omaggia in occasione della

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019), marchi del gruppo FCA, celebrano la figuramamma e l’importanza sociale del ruolo delle madri500L: un’offertaleHa esordito ieri sui canali social ufficiali diil nuovo spot sulla500L, che andrà in onda in televisione nel fine settimana: è il pensiero diper celebrare la Festamamma di domenica 12 maggio. Non solo: alleanche la nuova offerta relativa alla500L, il modello ideale per la famiglia. Sarà infatti possibile guidare una500L per un giorno intero, in modo da apprezzarele caratteristiche che hanno decretato il successo del modello, sempre leader nel suo segmento. In più, perleche decideranno di acquistare una500L, sarà incluso il primo tagliando di manutenzione, una proposta che integra l’offerta unica di maggio: gamma500L ...

Alessia60216960 : RT @gustinicchi: Allora, FCA Italia ha in programma entro fine anno: - 200.000 Jeep motore elettrico - un numero elevato di 500 motore ele… - AncoraFischia : Come si piega la forza #lavoro. Il caso Fiat-Fca - Enki2270 : RT @gustinicchi: Allora, FCA Italia ha in programma entro fine anno: - 200.000 Jeep motore elettrico - un numero elevato di 500 motore ele… -