U&D | Angela Nasti verso la scelta | sempre più indecisa tra Luca e Alessio

Spoiler U&D : le scelte di Andrea - Giulia e Angela non dovrebbero essere in prime time : L'indiscrezione diffusa dal sito di Davide Maggio pochi minuti fa ha colto di sorpresa tutti i fan di Uomini e Donne: stando a quanto riportato dal portale, le scelte degli attuali protagonisti del Trono Classico non dovrebbero essere trasmesse in prima serata. Dunque gli speciali che qualche mese fa la trasmissione aveva dedicato a Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella e Ivan Gonzalez non dovrebbero ripetersi per i "colleghi" ...

U&D - Marciano e Angela Nasti sono stati insieme : 'Ho sofferto molto perché ero innamorato' : È decisamente sorprendente il retroscena svelato da Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne (il dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi), il quale ha rivelato di aver avuto una relazione con l'attuale tronista Angela Nasti. Stando alle dichiarazioni rilasciate di recente dal 27enne campano a "Di Più Tv", sarebbe stata proprio la giovane partenopea a scrivere la parola fine sul fidanzamento. Questa decisione ha fatto soffrire ...

U&D anticipazioni : Angela abbandona lo studio il lacrime perché Luca non si presenta : Secondo le ultime indiscrezioni, durante l'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne (il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi), la conduttrice romana ha mandato in onda un dietro le quinte del chiarimento tra la tronista napoletana Angela Nasti e il corteggiatore Luca Daffrè. Infatti, sembrerebbe proprio che le cose tra questi due non stiano andando affatto bene. Il motivo principale è che, quando è stato il turno ...

Anticipazioni U&D : Andrea sbaciucchia le due troniste - Angela in lacrime : Nelle prossime puntate del famoso dating show di Mediaset, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, vedremo delle novità che riguarderanno il trono classico. Nell'ultima registrazione, avvenuta il 29 aprile e in onda nei prossimi giorni, vedremo ancora una volta al centro dell'attenzione il tronista Andrea Zelletta alle prese con le sue corteggiatrici. Secondo le Anticipazioni che trapelano in rete, pare che il cavaliere abbia baciato le ...

Anticipazioni U&D : Daffrè non si presenta in studio - Angela piange : Questo pomeriggio si è tenuta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha deciso di iniziare dal trono di Andrea, per poi passare a Giulia ed infine ad Angela. Per la tronista queste ultime puntate non sono state molto semplici, dato i continui scontri con la Cavaglià. Anche durante quest'ultima registrazione, la Nasti non ha saputo trattenere le lacrime, ma questa volta a causa del corteggiatore Luca Daffrè ...

Anticipazioni U&D : la Cavaglià confonde Manuel con Giulio - Angela in lacrime per Luca : Durante la registrazione del Trono Classico del 29 aprile, le due ragazze sedute sulla poltrona rossa hanno vissuto forti emozioni: Giulia Cavaglià, per esempio, ha fatto un'esterna a Torino sia con Manuel che con Giulio, baciando tutti e due. Angela Nasti, invece, ha pianto tanto per la presa di posizione di Luca Daffrè nei suoi confronti: il giovane, infatti, non ha partecipato alla puntata di oggi dopo le ultime discussioni che ha avuto con ...

U&D - Angela Nasti si sarebbe 'rifatta' labbra e seno a soli 17 anni : Angela Nasti sta facendo molto discutere il fedele pubblico di Uomini e Donne, il people show pomeridiano di Canale 5 che vede alla conduzione la nota Maria De Filippi. La tronista diciannovenne è attualmente il personaggio più criticato e discusso all'interno dello studio Mediaset televisivo. La causa delle numerose critiche rivolte alla sorella della più famosa Chiara Nasti ricadono sull'atteggiamento della ragazza la quale, secondo l'opinione ...

U&D - Angela Nasti risponde a Giulia Cavaglia : 'Mi ha dato della superficiale - ma lo è lei' : Quella andata in onda ieri, è stata una puntata di Uomini e Donne alquanto movimentata. È continuato infatti il duro scontro tra le troniste Angela Nasti e Giulia Cavaglia che ieri hanno discusso a lungo senza riuscire a chiarirsi. La stessa conduttrice Maria De Filippi ha cercato di fare da paciere soprattutto dopo la forte reazione di Angela. La ragazza infatti è scoppiata a piangere perché da quanto ha poi spiegato non riesce a farsi ...

U&D - contatti telefonici forse tra Angela e Daffrè : a rivelarlo la gaffe di Moser su IG : Grandi discussioni stanno prendendo il sopravvento in rete. A seguito della recente diretta su Instagram di Ignazio Moser (ex concorrente del Grande Fratello e attuale compagno di Cecilia Rodriguez), il pubblico del trono classico di Uomini e Donne appare perplesso. Cosa è successo in queste ultime ore? Ignazio si sarebbe lasciato sfuggire un particolare molto importante che potrebbe ben presto causare non pochi danni all'interno dello studio ...

Gossip U&D - Ignazio Moser : 'Ho sentito Angela Nasti al telefono' - Luca Daffrè in imbarazzo : Risale a poche ore fa, una diretta Instagram nella quale Ignazio Moser potrebbe essersi lasciato sfuggire qualcosa di molto importante. Mentre era in auto con Cecilia Rodriguez e Luca Daffrè, il bel ciclista ha confessato di trovare Angela Nasti molto carina e dolce, e di avere quest'idea di lei dopo averci parlato al telefono. Il corteggiatore di Uomini e Donne ha immediatamente richiamato l'amico, facendogli capire che non avrebbe dovuto ...

Anticipazioni U&D : baci piccanti per Angela - Fabrizio si infuria : Oggi, 15 aprile, è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. La trasmissione, con protagonisti tronisti e corteggiatrici, continua a regalare colpi di scena. A rubare la scena è stata la sorella di Chiara Nasti, Angela, che ha baciato in modo piccante Luca, scatenando la reazione furibonda di ...

U&D - Angela Nasti secondo il web è la peggior tronista del programma : Angela Nasti si è guadagnata la nomina di peggior tronista di sempre all'interno di Uomini e Donne. Giorno dopo giorno tantissimi frequentatori del social mostrano la propria insofferenza verso la tronista di origini partenopee. All’inizio del suo percorso sul trono la sorellina della famosa influencer Chiara aveva conquistato il pubblico del programma condotto da Maria De Filippi per un’imitazione molto simpatica di Belen Rodriguez. I fan del ...

U&D : la sorella di Angela prende in giro la Cavaglia - durante la lite tra le due : durante l'ultima puntata di Uomini e Donne, il programma di Mediaset in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi, c'è stata una violenta lite tra le due attuali troniste in carica. Stiamo ovviamente parlando della 19enne napoletana Angela Nasti e di Giulia Cavaglia, già ex corteggiatrice del programma. Questa lite ha fatto rivivere ai fan di Uomini e Donne, gli infuocati confronti tra due ex troniste: Mara Fasone e Teresa Langella. Fino a ...

U&D - Angela attacca Giulia : 'Quando parli di me sciacquati la bocca' : “Non voglio sparare sulla croce rossa”. Con questa citazione di Giulia Cavaglià, nuova tronista di Uomini e Donne, già nota al pubblico per essere stata corteggiatrice, nel programma, di Lorenzo Riccardi, si apre una puntata piuttosto movimentata. La puntata del venerdì sarà ricca di astio e gelosia. Tra le due protagoniste Giulia e Angela voleranno frecciatine e parole grosse, che daranno vita ad antipatie e rivalità tra le due che fino a ...