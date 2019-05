Tottenham batte l' Ajax all' ultimo secondo | gioia e dolore in campo

Champions League - il Tottenham batte l'Ajax : la festa nello spogliatoio : Una vittoria conquistata a pochi secondi dalla fine del recupero del secondo tempo grazie a una rete di Lucas Moura, supereroe del match, che ha messo a segno una tripletta contro il Tottenham, ...

Tottenham - Pochettino : “Per battere l’Ajax basta giocare come… Messi” : Nel primo atto della semifinale tra sorprese Tottenham-Ajax, ha avuto la meglio la squadra olandese, ma è ancora tutto aperto in vista del ritorno. Lo sa bene Mauricio Pochettino, che indica nell’atteggiamento in campo di Messi contro il Liverpool l’esempio da seguire per ribaltare il risultato di martedì. Ecco le sue parole. “Se giochiamo come Messi, di sicuro abbiamo una chance. Se giochiamo come ha fatto lui senza ...

Champions - Tottenham Ajax : 4 ex tra gli Spurs. Gli olandesi : 'Vi amiamo - ma vi batteremo' : Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Christian Eriksen e Davinson Sanchez . Sono loro il filo comune tra Tottenham e Ajax , squadre che daranno vita alla prima semifinale di Champions. Tutti e quattro ...

Tottenham - Pochettino fiducioso sul recupero di Kane : “E’ un combattente” : Il Tottenham spera di recuperare Kane in tempo per un’eventuale finale di Champions League, in programma l’1 giugno al Wanda Metropolitano di Madrid. A crederci è soprattutto il tecnico degli Spurs, Mauricio Pochettino. “Sì, lo spero – ha detto il 47enne tecnico argentino – Penso che abbia lavorato bene, ma ad oggi non posso saperlo. Può essere pronto prima o dopo, tutto dipenderà dalla sua convalescenza. ...

Tottenham - Kane non si abbatte dopo l’infortunio : “ogni ko è una possibilità per tornare più forte di prima” : L’attaccante del Tottenham ha postato sui social un messaggio con cui ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi “Dispiaciuto per essere uscito per infortunio, ma ogni battuta d’arresto è una possibilità di tornare più forte che mai. Grande finale dai ragazzi per andare avanti e vincere!“. AFP/LaPresse Con queste parole via Instagram, Harry Kane si è complimentato con la sua squadra per il successo sul Manchester City ...

Champions - sorpresa Tottenham : batte il City - per Guardiola è dura. Liverpool facile : Successi di Liverpool e Tottenham nell'andata dei quarti di finale di Champions League. I Reds ipotecano il passaggio del turno grazie al 2-0 sul Porto. Ad Anfield vanno a segno Keita e Firmino. Gli Spurs si impongono 1-0 nel derby inglese con il Manchester City. A Londra decide una rete di Son, la

Champions - il Liverpool batte 2-0 il Porto. Il Tottenham vince di misura sul City : Serata di gala in Champions League dove si sono disputate due sfide mozzafiato dei quarti di finale. Ad Anfield è andata in scena la partita tra il Liverpool di Jurgen Klopp e il Porto di Sergio Conceincao. La sfida è stata vinta per 2-0 dai Reds frutto del gol di Naby Keita, al secondo gol nel giro di pochi giorni con la maglia del Liverpool, e di Firmino che hanno risolto la pratica in favore della capolista in Inghilterra. Al Liverpool è ...