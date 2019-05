Serie B | Lecce-Spezia ad Aureliano Palermo-Cittadella | arbitra Sacchi

Angelozzi costruì un Lecce da Serie A - ma lo Spezia rimase indigesto : La Spezia - Lo Spezia torna al Via del Mare dopo 12 anni e una sola cosa non è cambiata: il Lecce è ancora in lotta per la promozione. Nel 2007 a costruire la squadra, che Papadopulo avrebbe portato ...

Lecce - Lucioni : "Promozione in Serie A? Torno a Benevento in bici" : L'ha promesso, la promozione in Serie A val bene una dura fatica in bicicletta, per 320 chilometri. Fabio Lucioni sogna di conquistare il salto diretto in A con il Lecce nella sfida di sabato ...

Lecce - le combinazioni promozione : in Serie A se… : Il Lecce di Fabio Liverani viaggia verso la promozione in Serie A: tutte le combinazioni possibili per i salentiniIl Lecce è a un passo dall’aritmetica promozione in Serie A. La squadra di Fabio Liverani ha effettuato un turno di riposo dopo aver conquistato 63 punti nelle prime 37 giornate di campionato. La rivale più vicina ad insidiarle il secondo posto è il Palermo di Delio Rossi, a quota 62 e vittorioso per 1-2 ad Ascoli, ...

Serie B - il Palermo "vede" il Lecce. Verona fuori dai play-off : Tanto rumore per nulla. I primi quattro incontri della 37esima giornata di Serie B, la penultima, non producono alcun verdetto definitivo. All'Hellas non basta il cambio di allenatore: show del ...

Serie B Lecce - Lucioni : «In caso di promozione - torno a Benevento in bici» : Lecce - Fabio Lucioni ai microfoni di Dazn ha parlato della corsa verso la Serie A del Lecce : 'Sarebbe bellissimo conquistare la promozione visto che la Serie A l'ho appena assaporata, sarebbe come ...

Il Lecce è promosso in Serie A se… : La Serie B, tra promozioni, zona play off e salvezza, la 37^ giornata potrebbe stabilire alcuni verdetti. Analizziamo la situazione dalla possibile promozione del Lecce, alla lotta per i play off e retrocessione.Dopo l’aritmetica promozione del Brescia in Serie A dopo otto stagioni, la Serie B potrebbe emettere alcuni verdetti, a partire dal Lecce di Fabio Liverani che in questa 37^ riposerà. I salentini saranno promossi nel caso in ...

Serie B. Brescia vola in A - Lecce ko - Verona esonera Grosso : Il Brescia fa festa e vola in Serie A. La squadra allenata da Eugenio Corini conclude la sua grande cavalcata battendo l'Ascoli per 1-0 e conquistando matematicamente la promozione nella massima Serie.

Lecce ko a Padova : per i giallorossi la promozione in Serie A è rinviata : LA CRONACA DEL MATCH Primo tempo Parte bene il Padova, il Lecce commette qualche errore di troppo. 3': Padova in vantaggio. Segna Baraye che approfitta di un errore difensivo di Venuti e batte ...

Serie B - harakiri Lecce : perde a Padova e spreca il match-point per la A : perugia-cittadella 0-0 - Pareggio senza reti in una gara dai rari spunti di cronaca, con i padroni di casa cher partono meglio ma poi il Cittadella non mostra alcun cedimento, anzi sfiora la rete con ...

