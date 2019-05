PGA Championship | Tiger Woods torna in campo per la sedicesima in un Grande Slam

Golf - PGA Championship - Woods a Bethpage : ROMA, 09 MAG - Tiger Woods a Bethpage per trovare il feeling col campo e mettere nel mirino la sedicesima vittoria in un torneo del Grande Slam. Prima l'arrivo del suo yacht a Oyster Bay, quindi la ...

Golf - PGA Tour 2019 : un sorprendente Max Homa prende il largo nell’ultimo giro e conquista il Wells Fargo Championship : Dopo due vittorie sul Web.com Tour arriva anche il primo successo sul massimo circuito americano per lo statunitense Max Homa, trionfatore nella notte italiana del Wells Fargo Championship 2019, torneo del PGA Tour andato in scena sul par 72 del Quail Hollow Club di Charlotte, in North Carolina (Stati Uniti). Il 28enne californiano, protagonista di un eccellente fine settimana, aveva già terminato al comando il terzo giro, ma è riuscito ad ...

Golf - PGA Tour 2019 : Max Homa - Jason Dufner e Joel Dahmen guidano il Wells Fargo Championship dopo tre giri : C’è un terzetto al comando del Wells Fargo Championship, torneo del PGA Tour che si disputa a Charlotte. I tre uomini in questione sono tutti americani, e rispondono ai nomi di Max Homa, Jason Dufner e Joel Dahmen, tutti a -11 dopo il terzo giro, che ha visto girare Homa e Dahmen in -1 e Dufner pari con il par. La giornata è stata particolarmente disturbata dal maltempo, che ha causato diverse sospensioni prima di poter pervenire alla ...

Golf - PGA Tour 2019 : Rory McIlroy e Joel Dahmen in testa dopo il primo giro del Wells Fargo Championship : Si è concluso il primo giro del Wells Fargo Championship, torneo del PGA Tour che si svolge a Charlotte. Sul par 72 del Quail Hollow Club sono al comando Rory McIlroy e Joel Dahmen: il nordirlandese e l’americano chiudono insieme a -5 la prima giornata. Per entrambi ci sono cinque birdie senza alcun bogey. Al terzo posto si collocano altri due uomini d’America, Patrick Reed e Adam Schenk, insieme allo scozzese Martin Laird, al ...

Golf - PGA Tour 2019 : Rory McIlroy cerca il terzo successo al Wells Fargo Championship : Al Quail Hollow Club si terrà, da giovedì, la diciassettesima edizione del Wells Fargo Championship, torneo del PGA Tour sempre disputato in North Carolina e che si mantiene nella sua tradizionale sede di Charlotte, dalla quale si è spostato solo nel 2017 (Eagle Point Golf Club, a Winnington). L’albo d’oro vanta già diversi nomi importanti: Vijay Singh (2005), Jim Furyk (2006), Tiger Woods (2007), Rickie Fowler (2012) e ...

Golf : PGA Championship - Molinari con Woods : ROMA, 30 APR - Francesco Molinari giocherà i primi due round del PGA Championship, secondo major 2019, al fianco di Tiger Woods e Brooks Koepka. L'annuncio è arrivato da Kerry Haigh, PGA of America ...

Golf - PGA Tour 2019 : Matt Jones - Joel Dahmen e Paul Dunne guidano il Corales Puntacana Championship dopo il primo giro : Si è aperto nella notte italiana il Corales Puntacana Resort&Club Championship 2019, torneo del PGA Tour che si svolge nello stesso fine settimana del WGC-Dell Technologies Match Play e che rappresenta un’alternativa per giocatori di seconda fascia del massimo circuito americano. dopo le prime 18 buche del par 72 del Corales Golf Club di Punta Cana (Repubblica Domenicana) si è formato al comando un terzetto composto ...

Golf - PGA Tour 2019 : Paul Casey non trema nel finale e si aggiudica il Valspar Championship per il secondo anno consecutivo : Successo con brivido nel finale per Paul Casey al Valspar Championship 2019. Il giocatore inglese è riuscito nella difficile impresa di difendere il titolo conquistato lo scorso anno presso l’Innisbrook Resort di Palm Harbor, in Florida (Stati Uniti d’America) e ha centrato la terza vittoria in carriera sul PGA Tour. Dopo aver cominciato l’ultimo giro al comando, il 41enne di Cheltenham ha affrontato le ultime due buche con un ...

Golf - PGA Tour 2019 : Paul Casey al comando del Valspar Championship dopo tre giri - in risalita Dustin Johnson : dopo tre giri del Valspar Championship, al comando c’è chi il torneo l’ha vinto lo scorso anno: Paul Casey. L’inglese completa la giornata con un buon -3, issandosi su un complessivo -9 (204 colpi, 70 66 68) sul par 71 di Palm Harbor, in Florida. Dovesse tenere il comando anche nel giro finale, diventerebbe il primo a vincere quest’evento per due volte di fila e il terzo, nel complesso, a trionfare per più di una ...

Golf - PGA Tour 2019 : Paul Casey e Austin Cook in testa dopo due giri al Valspar Championship : Si conclude con una coppia al comando il secondo giro del Valspar Championship, in corso di svolgimento sul par 71 dell’Innsbrook Resort di Palm Harbor, Florida. I due leader sono l’inglese Paul Casey e l’americano Austin Cook, entrambi a -6 (136 colpi) dopo aver compiuto delle risalite di un certo valore nell’ultima giornata. Casey, inoltre, è il detentore di questo torneo, una ragione in più per difendere al massimo il ...

Golf - PGA Tour 2019 : Joel Dahmen e Sepp Straka al comando del Valspar Championship dopo il primo giro : Si è aperto nella notte italiana il Valspar Championship 2019, torneo del PGA Tour che andrà in scena fino a domenica 24 marzo presso l’Innisbrook Resort di Palm Harbor, in Florida (Stati Uniti d’America). Diverse assenze di peso caratterizzano l’appuntamento, a cominciare da quella dell’azzurro Francesco Molinari. dopo le prime diciotto buche si è formata una coppia in testa alla classifica composta dallo statunitense ...

Golf - PGA Tour : Rory McIlroy vince il The Players Championship - Jim Furyk secondo - 30° Tiger Woods : Chiudono a -13 i tre in quinta posizione, gli americani Dustin Johnson , numero 1 del mondo, e Brandt Snedeker e l'inglese Tommy Fleetwood , incappato in un giro in +1 dopo aver assaporato la ...