Nuoto | Manuel Bortuzzo sorride | “finalmente posso tornare a dormire a casa”

Nuoto - Manuel Bortuzzo : «Finalmente posso tornare a dormire a casa» : «Dopo tre mesi, finalmente si torna a casa. Dopo tre mesi posso dormire a casa». È con un messaggio sulla pagina Facebook Tutti con Manuel che il nuotatore ferito a colpi di pistola lo scorso 3 febbraio a Roma per uno scambio di persona racconta la nuova fare del suo percorso di recupero. Manuel Bortuzzo ha annunciato sui social di aver terminato la prima parte della riabilitazione all’istituto romano Santa Lucia. «A breve inizierà il ...

Nuoto : Manuel Bortuzzo torna a casa - ora la riabilitazione in palestra e in acqua : Continua il percorso di Manuel Bortuzzo verso il ritorno a una vita il più possibile normale, e ancor più verso un percorso che possa riportarlo a gareggiare, in qualsiasi modo. Il nuotatore, rimasto paralizzato dalle gambe in giù nella notte tra il 2 e il 3 febbraio a Roma a causa di un colpo di pistola arrivato a lui per uno scambio di persona, è infatti tornato a casa dopo aver terminato la prima fase del recupero. In un video su Facebook, ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo : 'Finalmente posso tornare a casa' : "Finalmente dopo tre mesi posso tornare a dormire a casa". Manuel Bortuzzo ha annunciato sui social network di aver terminato la prima parte della sua riabilitazione all'istituto Santa Lucia. Il ...

Nuoto - Paltrinieri ‘allibito’ da Manuel Bortuzzo : “incredibile il modo in cui si approccia a ciò che gli è successo” : Parole cariche di stupore quelle di Paltrinieri, che si è complimentato con Bortuzzo per la forza dimostrata in quello che gli è successo “Ho incontrato Manuel Bortuzzo 3 giorni fa per la prima volta dopo quanto accaduto. Sono rimasto allibito: lo conoscevo dal punto di vista sportivo, però è incredibile il modo in cui si approccia a quello che è successo. Mi ha trasmesso una carica difficile da spiegare, è veramente un ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo : “Come mi vedo tra 10 anni? In piedi. Riderei se incontrassi chi mi ha sparato” : Manuel Bortuzzo oggi è tornato al Centro Federale della Fin a Ostia e ha parlato nel corso di una conferenza stampa. Il nuotatore, rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo essere rimasto vittima di una sparatoria, si è contraddistinto per la sua proverbiale verve: “Come mi vedo fra 10 anni? Spero in piedi. Per guardare avanti non bisogna guardare indietro, la mia vita è sempre la stessa. C’e’ un problema logistico ma sono ...