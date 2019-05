La novità col fascismo del 2019

Importanti novità per la salute dei piloti : General Electric collabora con Clinica Mobile con due sistemi ecografi portatili di ultima generazione : Per i piloti di MotoGp e Superbike nuove tecnologie d’avanguardia ed ecografi portatili grazie alla collaborazione tra Clinica Mobile e General Electric Tecnologie d’avanguardia per la salute dei piloti del Motomondiale e della Superbike. Clinica Mobile, il gruppo medico ufficiale del Campionato del Mondo di MotoGP e SuperBike, per la stagione 2019 si avvale della collaborazione della divisione medicale di General Electric ...

novità per il mondo scolastico a Modica : Con l'approvazione del bilancio di previsione 2019 sono stati confermati a Modica una serie di servizi per le famiglie con bambini in età scolastica

Giro d’Italia 2019 - piccolo cambio di percorso : la Corsa Rosa sarà più lunga di 60 km! Tutte le novità : Il percorso del Giro d’Italia 2019 è stato allungato rispetto a quanto era stato annunciato in fase di presentazione. La Corsa Rosa doveva essere lunga 3518,5 chilometri ma il Garibaldi uscito nei giorni scorsi ha messo in evidenza un incremento di 60 chilometri: il gruppo dovrà infatti pedalare per 3578,8 km. Non è una novità, siamo abituati ad assistere a piccole variazioni dovute magari a problemi col manto stradale e a piccoli problemi ...

KTM SX : ecco tutte le novità della gamma 2020 (anche per i più piccoli) [GALLERY] : La gamma motocross KTM SX viene ulteriormente perfezionata per andare incontro alle esigenze di tutti i piloti. Dalla piccola KTM 50 SX fino alla portentosa KTM 450 SX-F, i modelli KTM SX MY2020 sono più READY TO RACE che mai Il dopogara è prima della prossima gara: quando si tratta di competere nei campionati più prestigiosi al mondo, è importante ispirarsi a questo mantra. KTM crede profondamente nello sviluppo dei propri ...

Elezioni europee - Nicola Zingaretti presenta i candidati del Pd : La nostra lista è l’unica novità : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha presentato la lista unitaria dei candidati alle Elezioni dell'Europarlamento, in cui il suo partito si presenta con Siamo Europei di Carlo Calenda. Vari i temi trattati durante la conferenza stampa, che si è aperta con un attacco al governo gialloverde, responsabile per Zingaretti di aver paralizzato il Paese. "Se è vero come è vero che la democrazia in Italia e in Ue è in pericolo, la ...

«Anche io aggredito con un coltello» Venerdì novità sul tentato omicidio : stato interrogato mercoledì alle 15,30 dal gip di Brescia Giulia Costantino, che scioglierà la riserva Venerdì 26 aprile sulle sorti di Sergio Ubbiali.

La seconda beta di Android Q introduce due piccole novità per le gesture : Nella seconda beta di Android Q è stato trovato un altro esperimento portato avanti da Google che riguarda una gesture per tornare indietro. Ecco come funziona L'articolo La seconda beta di Android Q introduce due piccole novità per le gesture proviene da TuttoAndroid.

Style Magazine + Style & Milano : due novità in edicola - : Infine il viaggio a Seoul, la capitale sudcoreana che vanta la maggior densità di grattaceli al mondo, senza rinnegare un passato fatto di santuari, bunker e tradizioni. Style Magazine di maggio, con ...

Xylella fastidiosa : novità - obblighi e prospettive future per gli agricoltori nell’incontro informativo di Castellaneta : Castellaneta. “Xylella fastidiosa: novità, obblighi e prospettive future per gli agricoltori”: è questo il tema di un incontro informativo organizzato

Ascolti Tv 13 aprile 2019 : nuova sconfitta per Amici - Maria parla di novità : Amici 2019 perde contro Ballando con le stelle: gli Ascolti televisivi del 13 aprile Seconda sconfitta per Amici 18! Ballando con le stelle ha nuovamente battuto – di pochissimo – il talent show condotto da Maria De Filippi. Entrambi i programmi possono vantare cast eccezionali ed è quindi normale che gli Ascolti Tv di sabato […] L'articolo Ascolti Tv 13 aprile 2019: nuova sconfitta per Amici, Maria parla di novità proviene da ...

Uscita di Mortal Kombat 11 a colpi di DLC : tutte le novità del picchiaduro oggi 13 aprile : La data di Uscita di Mortal Kombat 11 è sempre più vicina. L'ultima incarnazione della celebre - e violentissima! - saga picchiaduro sarà infatti disponibile dal prossimo 23 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, per poi approdare anche su Nintendo Switch il 9 maggio. Appare allora naturale che, con la release tanto imminente, si moltiplichino sul web le indiscrezioni sui contenuti realizzati dagli sviluppatori di NetherRealm Studios, così da ...

Decreto Genova - due novità sul pasticcio dei fanghi in agricoltura. Ora non resta che aspettare : Già più volte ho trattato sul mio blog del pasticciaccio brutto dell’articolo 41 del Decreto Genova, che per alcune sostanze industriali e tossiche ha innalzato notevolmente i limiti indicati dalla Cassazione nel 2017 per l’utilizzazione dei fanghi da depurazione in agricoltura. Se oggi ne riparlo è perché ci sono due novità, una italiana e l’altra “europea”. 1. Quella italiana è una sentenza (n. 4238 del 29 gennaio 2019) in cui la Cassazione ...

Riforma Bollo auto 2019 : cambiano calcolo e costo - le novità : Riforma Bollo auto 2019: cambiano calcolo e costo, le novità Come cambia il Bollo auto nel 2019 Una Riforma del Bollo auto che cambierebbe radicalmente la tassa. Uscendo fuori dai canoni dell’imposta mensile sulla proprietà del veicolo. Ma variando l’importo in base ai consumi e soprattutto alle emissioni di Co2. È questa la proposta del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, per il momento una semplice proposta, che non è ancora in atto di ...

Google Voice introduce il supporto ad Android Auto e si aggiorna con alcune piccole novità : L'idea alla base di Android Auto è semplificare la gestione dei messaggi e dei contenuti multimediali e di recente è stata introdotta una novità L'articolo Google Voice introduce il supporto ad Android Auto e si aggiorna con alcune piccole novità proviene da TuttoAndroid.