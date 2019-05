Juventus | Mihajlovic e Deschamps | ecco le alternative a Conte

Mihajlovic-Juventus - clamoroso : non solo Conte - spunta il serbo! : MIHAJLOVIC JUVENTUS- Un addio ormai certo a Massimiliano Allegri e un futuro ancora tutto da scrivere in vista del futuro. La Juventus resta vigile su diverse soluzione. Dopo l’accostamento Conte, la Juventus starebbe sondando con forte decisione anche la pista Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo, attualmente in forza al Bologna, è stato già vicinissimo alla […] More

Mihajlovic-Juventus - la conferma : clamorosa ipotesi per il dopo Allegri : MIHAJLOVIC JUVENTUS – Ancora da decidere la panchina bianconera. La ?Juventus attende con ansia l’incontro tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli. Un incontro che servirà a delineare le strategie per il futuro. Il tecnico si è ‘auto’confermato sulla panchina bianconera, forte di un altro anno di contratto. Anche Pavel Nedved ha ufficialmente confermato il tecnico ma secondo alcuni la conferma non è scontata. Ci ...

Mihajlovic - bordata alla Juventus : "Ha fatto giocare ragazzi di Serie C" : Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha ottenuto un punto d'oro sul campo della Fiorentina di Vincenzo Montella. I felsinei stanno lottando con tante altre squadre per la salvezza e attualmente occupano il quart'ultimo posto con 31 punti, a più tre sull'Empoli di Andreazzoli diciottesimo a quota 28. Il Bologna può farcela anche perchè davanti ha diverse squadre staccate di pochi punti: l'Udinese ha un solo punto in più dei rossoblù, il Genoa tre, ...