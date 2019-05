Europee | andate a votare | l' appello di 21 capi di Stato

Europee : le prove di intesa tra Pd e +Europa sulla lista unitaria non sono andate bene : L'incontro tra Nicola Zingaretti e il segretario di +Europa, benedetto Della Vedova, ha prodotto il risultato che in molti si aspettavano: la lista unitaria con +Europa non ci sarà e, probabilmente, tramonta anche l'idea di un listone unico europeista sul modello pensato da Carlo Calenda. A pesare è stata la costituzione troppo recente di +Europa, che mette il partito di Della Vedova in una posizione scomoda rispetto al Partito ...