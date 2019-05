Barcellona | Suarez deve operarsi | a rischio la sua Coppa America DETTAGLI

Liverpool-Barcellona - Luis Suarez senza peli sulla lingua : “il quarto gol? Nemmeno nelle giovanili…” : L’attaccante del Barcellona non ha usato mezze misure nel commentare la sconfitta subita ad Anfield contro il Liverpool, costata l’eliminazione Non usa mezzi termini Luis Suarez per commentare la sconfitta subita dal Barcellona a Liverpool, un 4-0 clamoroso che lancia i Reds in finale di Champions gettando nello sconforto i blaugrana. AFP/LaPresse Una partita pazza, dominata dall’inizio alla fine dagli uomini di Klopp, ...

Liverpool-Barcellona - Suarez : “Le assenze di Salah e Firmino? Per noi cambia poco…” : Dopo il 3-0 dell’andata al Camp Nou, il Barcellona va a far visita al Liverpool per difendere il netto vantaggio e ottenere il pass per la finale di Madrid. L’ex della sfida è l’attaccante Luis Suarez, protagonista dell’1-0 nella sfida in Spagna. Il “pistolero” ha parlato della gara di domani nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole. “Per me è qualcosa di molto speciale ...

Barcellona-Liverpool 3-0 : gol di Suarez - doppietta di Messi e palo di Salah : Non sarà il Barça totale di Guardiola e nemmeno quello "bailado" di Luis Enrique, con Neymar e Dani Alves, che portò per l'ultima volta la Champions in Catalogna. Ma questo di Valverde è un Barcellona ...

Calcio - Champions League 2019 : Barcellona-Liverpool 3-0 - l’uragano Messi e Suarez puniscono i Reds : Questa sera al Camp Nou è andata in scena l’andata delle semifinali di Champions League 2019 di Calcio tra il Barcellona e il Liverpool. Sul rettangolo verde catalano si impongono i blaugrana 3-0 grazie alle marcature di Suarez e di Messi (doppietta). Una partita di grande qualità, decisa dalle giocate dei campioni del Barça, con l’argentino che ha raggiunto quota 600 gol in carriera con il club spagnolo e con l’uruguaiano che ...

LIVE Barcellona 3-0 Liverpool - Champions League 2019 in DIRETTA : il gol di Suarez e la doppietta di Messi stendono il Liverpool nell’andata delle semifinali : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-LIVErpool, semifinale d’andata della Champions League 2018-2019. Al Camp Nou stasera vanno in scena i primi novanta minuti della sfida tra quelle che sono probabilmente le due grandi favorite per alzare nel cielo di Madrid la coppa “dalle grandi orecchie”. Il Barca ha appena festeggiato la conquista della 26esima Liga della sua storia al termine di una stagione in cui i ...

VIDEO Barcellona-Liverpool 3-0 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Suarez e Messi quota 600 stendono i Reds : Questa sera al Camp Nou è andata in scena l’andata delle semifinali di Champions League 2019 di calcio tra il Barcellona e il Liverpool. Sul rettangolo verde catalano si impongono i blaugrana 3-0 grazie alle marcature di Suarez e di Messi (doppietta). Una partita di grande qualità, decisa dalle giocate dei campioni del Barça, con l’argentino che ha raggiunto quota 600 gol con questo club e con l’uruguaiano che ha avuto il ...

LIVE Barcellona 1-0 Liverpool - Champions League 2019 in DIRETTA : all’intervallo decide il gran gol di Suarez - in una sfida feroce : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-LIVErpool, semifinale d’andata della Champions League 2018-2019. Al Camp Nou stasera vanno in scena i primi novanta minuti della sfida tra quelle che sono probabilmente le due grandi favorite per alzare nel cielo di Madrid la coppa “dalle grandi orecchie”. Il Barca ha appena festeggiato la conquista della 26esima Liga della sua storia al termine di una stagione in cui i ...

Barcellona-Liverpool 1-0 Diretta Sblocca Suarez : Sarà il Barcellona ad ospitare il Liverpool nella seconda delle semifinali in programma questa settimana per la Champions League: niente è scontato nel calcio, ma la sensazione è che da questo scontro ...

LIVE Barcellona 1-0 Liverpool - Champions League 2019 in DIRETTA : decide per ora il gol di Suarez. Si entra negli ultimi dieci minuti del primo tempo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-LIVErpool, semifinale d’andata della Champions League 2018-2019. Al Camp Nou stasera vanno in scena i primi novanta minuti della sfida tra quelle che sono probabilmente le due grandi favorite per alzare nel cielo di Madrid la coppa “dalle grandi orecchie”. Il Barca ha appena festeggiato la conquista della 26esima Liga della sua storia al termine di una stagione in cui i ...

LIVE Barcellona 1-0 Liverpool - Champions League 2019 in DIRETTA : il morso del Pistolero. Suarez manda in vantaggio i catalani! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-LIVErpool, semifinale d’andata della Champions League 2018-2019. Al Camp Nou stasera vanno in scena i primi novanta minuti della sfida tra quelle che sono probabilmente le due grandi favorite per alzare nel cielo di Madrid la coppa “dalle grandi orecchie”. Il Barca ha appena festeggiato la conquista della 26esima Liga della sua storia al termine di una stagione in cui i ...

Barcellona-Liverpool - statistiche : Coutinho e Suarez contro il proprio passato : BARCELLONA LIVERPOOL statistiche: La seconda grande sfida delle semifinali di Champions League è oramai alle porte. Domani i catalani del Barcellona e gli inglesi del Liverpool si sfideranno al Camp Nou nella partita di andata dopo aver eliminato ai quarti di finale rispettivamente Manchester United e Porto. Chi passerà il turno affronterà in finale la […] L'articolo Barcellona-Liverpool, statistiche: Coutinho e Suarez contro il proprio ...

Champions League - Suarez e il gol perduto : non segna col Barcellona da un anno : Missione compiuta per il Barcellona a Old Trafford, vittorioso nel primo round dei quarti di finale di Champions League. Battuto il Manchester United grazie a un'autorete di Shaw, sfortunato a deviare ...

Barcellona - Jovic o Rodrigo per il dopo Suarez : L’alternativa al 32enne Luis Suarez per il ruolo di centravanti: è la priorità nel mercato del Barcellona. Due i principali obiettivi: Jovic dell’Eintracht Francoforte e Rodrigo del Valencia. Il serbo è più giovane e si fa preferire dall’area tecnica. Jovic deve essere riscattato dalla società tedesca, che verserà 6 milioni al Benfica, prima di essere ceduto al miglior offerente. Su Jovic c’è anche l’interesse ...