Aspettando il faccia a faccia con Agnelli | Allegri dirige l' allenamento mattutino

Blastingnews

(Di giovedì 9 maggio 2019) La stagione è ormai ai titoli di coda, soprattutto per la maggior parte dei club che sono liberi della Champions League e dunque il loro unico pensiero rimane programmare il futuro. La Juventus proveniente da una stagione agrodolce (conquista dell'ottavo scudetto consecutivo, eliminazione Champions ai quarti), sta riflettendo su quali modifiche apportare all'organico per renderlo competitivo anche in Europa e non sarà semplice visto come giocano i club di Premier League. Apparente routine alla Continassa Dopo l'eliminazione dalla Champions, il presidente Andreaha confermato sulla panchina bianconera Massimiliano, il quale a sua volta ha ribadito la volontà di proseguire con Madama, ma da quel 16 aprile il massimonte non è più tornato sull'argomento, segno che qualcosa sta frullando nella sua testa. Da settimane si attende invano un summit tranza e tecnico ...

MartaDeBlasi1 : aspettando che la orgvsm faccia una bella borsa trasparente - Milena_Rosa_ : RT @DiegoDeSilva3: C'è qualcosa che faccia imbestalire di più della telefonata inutile che ti arriva quando ne stai aspettando una importan… -