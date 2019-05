' A letto si dorme | non si fa sesso' Un giudice dà ragione al venditore di materassi

Varese - ragazzo di 26 anni dorme nel letto con la fidanzata : padre di lei lo accoltella : Si è sfiorata la tragedia questa mattina a Vedano Olona, in provincia di Varese, dove un uomo di 49 anni ha accoltellato un giovane di 26 anni. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, il giovane stava dormendo insieme alla fidanzata nel letto situato in casa della famiglia di lei quando è stato accoltellato dal padre della ragazza. Nulla lasciava presagire che da li a poco si sarebbe consumato il dramma....Continua a leggere