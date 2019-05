Una bambina di un anno e mezzo è stata azzannata al viso dal  cane di famiglia

Taranto - abusi sessuali su Una bambina di 10 anni : arrestato domestico - : L'uomo, un 54enne originario dello Sri Lanka, godeva della massima fiducia della famiglia per cui lavorava. Le indagini avviate nell'ottobre del 2018 dopo che la piccola ha raccontato le molestie ...

Taranto - accusato di abusi su Una bambina di 10 anni : arrestato domestico cingalese di 54 anni : Era di casa, lavorava lì come domestico. Un uomo di 54 anni di origine cingalese è stato arrestato con l’accusa di aver abusato in più occasioni della bambina di 10 anni che viveva nell’abitazione. L’accusa è di violenza sessuale su minore. Le indagini sono partite nell’ottobre dello scorso anno, a seguito di una denuncia della madre della bambina. La donna si sarebbe insospettita dopo alcune confidenze della figlia a ...

'Bambola di Auschwitz' ha capelli veri di Una bambina ebrea : col DNA si cerca la famiglia : Una scoperta macabra, ma che rende l'idea degli orrori perpetrati in passato dai nazisti. In un museo dell'Anatolia, in Turchia, si è scoperto che una bambola vecchia di 78 anni ha i capelli autentici di una bambina ebrea uccisa ad Auschwitz. Ora alcuni ricercatori ebraici, tramite l'analisi del DNA, cercheranno di ritrovare la famiglia della piccola. La bambola fu acquistata da una mostra gestita da un curatore tedesco e, nell'arco di breve ...

New Amsterdam - puntata di domenica 12 maggio : Sharpe vuole adottare Una bambina : Continua il successo della serie televisiva americana New Amsterdam che sta incassando buoni ascolti ed è trasmessa su Canale 5. La fiction è stata mandata in onda in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti, e i primi episodi hanno avuto inizio nel mese di dicembre. Questa fiction appartiene al genere della serie di tipo medical e gli ascolti rilevanti ottenuti in America hanno determinato, dopo una serie di valutazioni, la riconferma e il ...

Tre feriti in Una sparatoria a Napoli : gravi un pregiudicato e Una bambina : Tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Napoli, tra via Polveriera e piazza Nazionale: un pregiudicato di 32 anni, Salvatore Nurcaro, e una bambina di 4 anni, entrambi in gravi condizioni, e la nonna della piccola, le cui condizioni non destano preoccupazioni. La polizia indaga. Sono in fase di acquisizione le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Non si sa ancora con certezza se le due ferite sono ...

