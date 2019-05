Tangentopoli chi?

[L'intervista] Nuova Tangentopoli e giustizia a orologeria? Di Pietro : "Macché. Magistrati come becchini - arrivano dopo" : In Lombardia sono 43 gli esponenti politici, amministratori pubblici e imprenditori, accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall'aver favorito un'associazione di tipo mafioso,...