Taekwondo | Mondiali 2019 | i convocati dell’Italia | spiccano Vito Dell’Aquila e Daniela

oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Idisi disputeranno a Manchester (Gran Bretagna) dal 15 al 19 maggio, la rassegna iridata metterà in palio punti pesantissimi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia sarà presente alla manifestazione con 13 azzurri che cercheranno di mettersi in luce nell’appuntamento più importante della stagione, ci affideremo in particolar modo aDell’Aquila (54 kg) e aRotolo (67 kg) ma possono fare molto bene anche Simone Crescenzi (63 kg) e Roberto Botta (80 kg). Di seguito tutti gli italianiper idiITALIA: Sofia Zampetti (46 kg) Martina Corelli (49 kg) Erica Nicoli (53 kg) Assunta Cennamo (62 kg)Rotolo (67 kg) Maristella Smiraglia (73 kg) Laura Giacomini (+73 kg)Dell’Aquila (54 kg) Antonio Flecca (58 kg) Simone Crescenzi ...

AriannaAmbrosi0 : RT @Coninews: Dal 15 al 19 maggio Manchester diventerà la capitale del #taekwondo mondiale! Pronti a fare il tifo per la nazionale italiana… - Coninews : Dal 15 al 19 maggio Manchester diventerà la capitale del #taekwondo mondiale! Pronti a fare il tifo per la nazional… - taekwondofita : RT @Gazzetta_it: #Taekwondo, #Nolano sui #Mondiali ormai in vista: “Vi spiego come ci stiamo preparando” -