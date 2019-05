Salvini non ha voglia di andare dalla Gruber | e lei | ' Resti a casa | o al ministero'

Salvini : «Non ho voglia di andare dalla Gruber ma mi tocca». La conduttrice : «Resti a casa o al Ministero» : Salvini, Gruber Scintille a distanza tra Matteo Salvini e Lilli Gruber. Il primo ha lanciato la stoccata, la seconda ha reagito con irritazione. Durante un comizio a Giussano, in Brianza, il leader leghista ha comunicato ai suoi sostenitori di non aver voglia di recarsi ospite ad Otto e Mezzo per la puntata che andrà in onda stasera. A stretto giro, la conduttrice del talk show di La7 ha fatto pervenire la propria replica. “Non ho mica ...

Salvini : «Spaccatura con i Cinque Stelle - non solo su Siri. Ma Governo va avanti» : Il vicepremier e leader del Carroccio attacca gli alleati ma nega un voto anticipato. Di Maio: «Ultimo appello alla Lega, faccia dimettere Siri»

Milan - Salvini tende la mano a Gattuso : “lo adoro e gli offrirò una cena. Bakayoko? Lui non è invitato” : Il ministro dell’Interno è tornato a parlare del Milan, tendendo la mano a Gattuso e voltando le spalle a Bakayoko Il Milan gli sta a cuore, per questo motivo Matteo Salvini non perde occasione per esprimere il proprio pensiero sulla situazione dei rossoneri. Spada/LaPresse Dopo il successo ottenuto sul Bologna, il ministro dell’Interno ha teso la mano a Gattuso a margine di un convegno svolto a Milano: “lo adoro e il 27 ...

Salvini adesso zittisce l'Austria : euro "Non prendiamo lezioni da voi" : Insomma sul fronte dell'economia si gioca la grande partita delle prossime elezioni europee del 26 maggio. I conti degli Stati memebri e gli equilibri economici all'interno dell'Unione agitano le ...

La Lega non diserterà il Cdm su Siri. E Salvini non aprirà la crisi di governo : Matteo Salvini e tutti i ministri della Lega saranno domani in Consiglio dei ministri, fanno sapere fonti leghiste, e il partito di via Bellerio porterà provvedimenti urgenti da affrontare - primo tra tutti, la Flat tax - e chiederà spiegazioni sul perché alcune leggi invece sono bloccate da mesi sebbene siano nel Contratto di governo. Al primo punto, le autonomie. Quanto al caso Siri, chi, e se, proporrà la revoca da ...

Salvini offende i contestatori di Salerno usando il reddito di cittadinanza : “Non volete lavorare” (VIDEO) : Un esternazione che fa discutere quella fatta dal ministro Salvini contro i contestatori di Salerno Matteo Salvini, in Campania per il tour elettorale in vista delle elezioni amministrative e di quelle europee, è stato contestato da un gruppo di persone a Salerno, che ha intonato il coro “odio la Lega“. Dal palco, il vicepresidente del Consiglio li … Continue reading Salvini offende i contestatori di Salerno usando il reddito di ...

Paolo Becchi - l'avvertimento per Salvini sulla trappola di Di Maio : "Due mosse per non farti fregare" : Si terrà domani il Consiglio dei ministri sul «caso Siri». Il presidente del consiglio Conte ha dichiarato che della questione se ne è già parlato in un consiglio precedente, ma di certo mercoledì è il giorno in cui si tireranno le somme. Noi una soluzione su questo giornale l' avevamo proposta: rin

Salvini : 'Voteremo contro le dimissioni di Siri ma non ci sarà la crisi' : Milano, 7 mag., askanews, - La Lega in consiglio dei ministri voterà contro le dimissioni del sottosegretario del Carroccio, Armando Siri, ma in caso di conta non scatterà la crisi di governo. Lo ha ...

