Pisa | l' Università rispolvera Karl Marx Convegno internazionale con trenta studiosi

Giornata della Solidarietà : bimbi in visita all’ospedale veterinario dell’Università di Pisa : Una mattinata speciale per gli alunni della 1A e 1B delle scuole elementari Nicola Pisano e De Sanctis di Pisa che il 29 aprile hanno visitato l’ospedale didattico veterinario dell’Università di Pisa a San Piero a Grado in occasione della Giornata della Solidarietà organizzata dall’Associazione Nicola Ciardelli Onlus. Accompagnati dalle maestre Gabriella Neglia e Federica Craparo, i bambini e le bambine hanno potuto scoprire tutto su cani e ...

Università di Pisa : il Museo di Storia Naturale 1° nella classifica dei musei di rilevanza regionale : Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa è arrivato primo nella classifica dei musei ecomusei di rilevanza regionale per l’anno 2019. Ottimi piazzamenti anche per gli altri musei dell’Ateneo con il Museo della Grafica e l’Orto e Museo botanico che sono arrivati rispettivamente al settimo e quattordicesimo posto. In questi giorni, la Direzione Cultura e Ricerca della Regione Toscana ha stilato la graduatoria per l’assegnazione annuale ...

Il nuovo presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana ricorda gli anni di studio all’Università di Pisa : “Anni di sacrifici” : “anni di sacrifici, ma anche di grandi amicizie”. Con queste parole Giorgio Saccoccia, il nuovo presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana nominato lo scorso 9 aprile, ricorda gli anni di studio all’Università di Pisa. Era il marzo del 1988 quando Giorgio Saccoccia si laureò con lode discutendo una tesi intitolata “Proprietà termodinamiche e di trasporto del tetrossido di azoto in condizioni ipercritiche per il raffreddamento rigenerativo ...

Trattamento urgente contro il punteruolo rosso : Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa chiuso nel weekend : Il 13 e 14 aprile l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa (via Luca Ghini 13/via Roma 56) resterà chiuso al pubblico per un Trattamento urgente contro il punteruolo rosso necessario per proteggere i numerosi e pregevoli esemplari di palme coltivate al suo interno. La chiusura sarà dalle ore 8:30 alle ore 20:00 di sabato 13 aprile e dalle ore 8:30 alle ore 14:00 di domenica 14 aprile. Le visite organizzate nell’ambito della ...

“Ritratto di Innocenzo Massimino” di Boccioni : svelati i segreti del restauro realizzato grazie ai chimici dell’Università di Pisa : Colla animale, caseina, gomma arabica e la significativa assenza di oli e di resine: sono alcuni degli “ingredienti” dei pastelli utilizzati da Umberto Boccioni per realizzare il “Ritratto di Innocenzo Massimino”, identificati da un team di chimici dell’Università di Pisa esperti nel campo della scienza dei beni culturali. Il gruppo guidato dalle professoresse Maria Perla Colombini e composto e Francesca Modugno, insieme ai dottori Anna Lluveras ...

Piante endemiche : al via progetto dell’Università di Pisa per conoscere e tutelare le specie presenti solo nel nostro Paese [GALLERY] : Le Piante endemiche italiane, presenti cioè solo nel nostro territorio, sono oltre 1400, un dato che ci rende il terzo Paese più ricco di diversità vegetale dell’area mediterranea. Tuttavia, si sa ben poco di molte di queste specie: spesso una descrizione morfologica di massima e poco più. Per colmare questa lacuna e contribuire alla protezione di queste Piante, è appena partito un progetto (PRIN) dell’Università di Pisa finanziato dal ...

La rivoluzione digitale compie 50 anni : nel 1969 l’Università di Pisa istituì il primo corso di laurea in Informatica in Italia : I primi laureati in Informatica del nostro Paese si sono formati a Pisa: cinquanta anni fa, nel 1969, l’Università di Pisa ha istituito il primo corso di laurea in Scienze dell’Informazione in Italia, ponendo l’Ateneo e la città all’avanguardia della rivoluzione digitale che ha trasformato la nostra quotidianità e le nostre vite. Per ricordare e festeggiare questo storico anniversario l’Università di Pisa ha organizzato il ciclo ...

Liberati sull’Amiata Athos e Porthos - i due lupi curati all’Ospedale Didattico Veterinario dell’Università di Pisa : Ci sono voluti mesi di cure per salvare Athos e Porthos, i due lupi ricoverati all’Ospedale Didattico Veterinario (ODV) “Mario Modenato” dell’Università di Pisa che alcuni giorni fa sono stati Liberati in un’area protetta del Parco Faunistico del Monte Amiata. Athos, il più giovane, è stato trovato intrappolato fra alcuni tubi nell’area mineraria Rosignano Solvay da alcuni operai del Comune di Montecatini Val di Cecina, quindi portato ...