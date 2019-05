Pensioni, riscatto agevolato della laurea: è boom di richieste (Di mercoledì 8 maggio 2019) boom di richieste per il riscatto della laurea agevolato, l'iter low cost con cui recuperare gli anni di studio all'università nel calcolo dei contributi versati a fini Pensionistici. La maggior parte di queste domande arriva da lavoratori del settore privato, minore l'adesione per i dipendenti pubblici.



