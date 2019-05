Palermo | trovato cadavere in auto

Giallo a Palermo - trovato cadavere in un’auto : è il fratello dell’ex sindaco di Belmonte : Antonino di Liberto, 49 anni, è stato trovato senza vita nella sua auto a Belmonte Mezzagno, a 20 chilometri da Palermo. I finestrini della Bmw sono stati distrutti da una raffica di proiettili che hanno raggiunto anche lui, uccidendolo. La vittima è il fratello di Pietro Di Liberto, ex sindaco di Belmonte, e cugino del pentito di mafia Filippo Bisconti. Non si esclude la vendetta tra i moventi. Indagini in corso.Continua a leggere

Palermo : trovato cadavere in spiaggia a Santa Flavia - indagini : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - Il cadavere di un uomo è stato trovato stamani sul litorale di Sant'Elia, frazione di Santa Flavia (Palermo). Ad avvistarlo in mare solo stati alcuni passati che hanno immediatamente dato l'allarme ai carabinieri. La vittima è E.M., 54 anni, originario di Santa Teresa

Palermo : banda spaccaossa - intercettazioni 'Ho trovato due fidanzati per 1.500 euro' : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - "Siccome ne ho trovati due...". "Uh Uh! per quando?". "Sono due fidanzati... ci possiamo parlare pure oggi pomeriggio". Ecco come funzionava la banda degli 'spaccaossa' sgominata all'alba di oggi dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza di Palermo che ha arrestato 42 p

Palermo - 34enne ucciso con un colpo di pistola alla testa : il cadavere trovato in auto : Francesco Manzella, trentaquattrenne con piccoli precedenti penali, è stato ucciso la notte scorsa a Palermo con un colpo di pistola alla testa. Il cadavere è stato trovato a bordo di una Polo Volkswagen sulla strada statale Palermo-Sciacca. L'allarme dati da alcuni residenti della zona che hanno sentito gli spari.Continua a leggere