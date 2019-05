Masters1000 Madrid 2019 | Fabio Fognini n 11 del mondo Entrerà nella top10 se…tutte le

oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2019)non si ferma più e continua a collezionare vittorie su vittorie che gli stanno permettendo di scalare vertiginosamente la classifica mondiale: con il successo odierno sull’australiano John Millman il ligure ha raggiunto virtualmente l’undicesima posizione della graduatoria, ovvero il suo miglior piazzamento in carriera. La situazione è però ancora in divenire, dato che in quella zona del ranking sono ancora in gioco nel Masters 1000 dianche il croato Marin Cilic, il greco Stefanos Tsitsipas ed il russo Karen Khachanov, oltre al nostro portacolori. Il nativo di Arma di Taggia ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo spagnolo e domani affronterà l’austriaco Dominic Thiem per un posto nei quarti e per avvicinare ulteriormente quel sogno chiamato. In caso di successoconquisterebbe altri 90 punti e si porterebbe a quota 3010 in ...

zazoomblog : LIVE Fognini-Millman Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA: 6-2 6-2 facile vittoria per il ligure. Ora la sfida a Thie… - OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA DI FOGNINI-MILLMAN. Il ligure va a caccia degli ottavi di finale nel Masters 1000 di Mad… - zazoomblog : LIVE Fognini-Edmund Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA: 6-4 6-3. Il ligure domina il britannico in un’ora e mezza!… -