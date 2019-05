L’Oleificio Zucchi con il Cesvi per la tutela dell’infanzia

vanityfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) L’olio, alimento prezioso e nutriente, in grado di sostentare proprio come un abbraccio materno. Per questo motivocoglie l’occasione della festa della mamma per mettersi al fianco dei bambini meno fortunati del. L’11 e il 12 maggio in moltissime piazze italiane (Bergamo, Bologna, Monza, Napoli, Novara, Palermo, Roma, Torino, Udine e molte altre) ci saranno gli stand, banchetti della onlus che opera in tutto il mondo nella promozione dei diritti umani e per lo sviluppo sostenibile. Con una donazione di 12 euro sarà possibile ricevere una confezione speciale, in edizione limitata, di tre oli extravergine di oliva aromatizzatia scelta. Nella confezione si potranno trovare tre tra queste proposte: il condimento all’olio extra vergine di oliva aromatizzato al limone, il condimento all’olio extra vergine di oliva aromatizzato al pesto, quello ...