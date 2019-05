sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019)e lala separazione, il ritorno di Antonio Conte in bianconero è sempre più realistico: i dettaglie lasembrano aver deciso di separarsi. Le strade del tecnico e del club bianconero potrebbero non proseguire assieme, ma potrebbero dividersi provocando uno scossone non da poco sul mercato. Sì perchè in caso di addio diil nome in pole position per laè quello di Antonio Conte, il ritorno dell’ex che nelle ultime ore è stato accostato a numerosi club, ma che probabilmente ha lasciato il cuore injuventina. Dunqueun anno sabbatico, Conteunritorno alla.L'articoloinl’addio,SPORTFAIR.

Sport_Fair : Clamoroso in casa Juventus: Allegri verso l'addio, torna Conte! - fantagazzetta : Champions League, clamoroso Tottenham: rimonta da urlo in casa dell'Ajax, finale tutta inglese col Liverpool… - zazoomblog : Clamoroso in casa Torino: rissa in allenamento tensione altissima [VIDEO] - #Clamoroso #Torino: #rissa -