Champions League | Ajax-Tottenham in diretta su Rai1 e Sky

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Oggi, mercoledì 8 maggio, torna in campo la, con il ritorno della seconda e ultima semifinale. Dopo la strepitosa impresa di ieri messa in atto dal Liverpool ai danni del Barcellona, stasera è in programma, match che sarà trasmesso dae da Sky (visibile anche in 4K HDR per i clienti Sky Q e in live streaming su SkyGo per gli abbonati).Per la tv pubblica la telecronaca sarà affidata a Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro, con gli interventi dal campo di Alessandro Antinelli e le interviste di Andrea Riscassi, mentre per la pay tv ci saranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Calcio di inizio alle ore 21. Si parte dal 3-0 messo a segno all'andata dagli spagnoli.insue Sky pubblicato su TVBlog.it 08 maggio 2019 10:35.

