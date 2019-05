Calcio | idea sponsorizzazione per le interruzioni VAR

Repubblica : l’idea di Calcio di De Laurentiis e l’idea di Calcio di Agnelli : Repubblica Napoli torna sulla spaccatura tra i club europei. Tra chi – l’Eca guidata da Andrea Agnelli – desidera una SuperLega ad inviti ristretta a 32 squadre. E chi, come De Laurentiis – appoggiato da Urbano Cairo e Lotito – vorrebbe Champions ed Europa League unificate, con 80 squadre partecipanti. Alla SuperLega potrebbero accedere solo un munero ristretto di società; la seconda proposta non sposterebbe gli ...

Calciomercato Inter - non solo Danilo e Godin per la difesa : l’ultima idea arriva da casa Atalanta : L’Inter è pronta a mettersi in moto sul mercato per incrementare la qualità anche dal punto di vista difensivo: le ultime novità L’Inter ha un piede nella prossima Champions League. La squadra di Spalletti sta lottando col coltello tra i denti per conquistare il terzo posto, nel frattempo la società si sta già muovendo sul mercato, in attesa di capire se in panchina arriverà Conte oppure si rimarrà con il tecnico toscano. Come ...

Calciomercato Juventus - Brandt nuova idea : è sfida al Liverpool (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus va a caccia di qualità per il centrocampo. E’questa una delle richieste di Allegri per rimanere sulla panchina bianconera, più tecnica per una mediana che rischia di perdere Pjanic e che sicuramente non vedrà più in rosa Khedira. Già conclusa la trattativa per Ramsey, pronto a sbarcare a Torino, il sogno è Paul Pogba mentre inizia a diventare calda la trattativa per Rabiot. L’ultimo nome invece arriva dalla ...

Calciomercato Juventus - l’idea di Paratici : Rabiot “aiuta” De Ligt : De Ligt è il sogno per il Calciomercato della Juventus, un difensore di spessore di certo arriverà in bianconero La Juventus ha terminato anzitempo la propria stagione sportiva. Scudetto già in tasca, eliminazioni dalle coppe già arrivate, forse con un po’ troppo anticipo. Adesso la società sta pensando a pianificare il futuro, con Paratici pronto a mettersi all’opera in vista della prossima stagione. Sarà un Calciomercato ...

TOP 11 Serie A - 34^ giornata : la formazione ideale di CalcioWeb [FOTO] : 1/14 Gasperini (Mauro Locatelli/LaPresse) ...

Calciomercato Napoli - idea Trippier per la fascia destra : Kieran Trippier nelle mire del mercato del Napoli: il laterale difensivo del Tottenham potrebbe fare al caso di Ancelotti La stagione del Napoli tra alti e bassi si è conclusa a zero titoli e per questo la dirigenza partenopea pensa già alla prossima annata. La testa del club napoletano, dopo la vittoria sul Frosinone che gli ha fatto raggiungere la sicurezza aritmetica della Champions League, si proietta perciò al Calciomercato estivo. In ...

Calciomercato Juventus - Boateng idea per la difesa : Calciomercato Juventus Boateng – Archiviata l’ “ottava meraviglia” in casa Juventus si pensa alla programmazione della prossima stagione. Lo scudetto, il numero 8 consecutivo, è stato messo in cassaforte e ora i bianconeri devono cercare di finire al meglio questa stagione per onorare la conquista del tricolore. Si partirà da San Siro, sabato sera, dove […] L'articolo Calciomercato Juventus, Boateng idea per la difesa proviene da ...

Calciomercato Inter : Icardi la chiave del mercato nerazzurro - idea Cavani : C’ è un incrocio incredibile tra Edinson Cavani e Mauro Icardi nella trama che sta prendendo forma a Parigi. L’Interesse emerso per l’ex capitano dell’Inter va di pari passo con le mosse dell’attaccante uruguaiano con il contratto in scadenza nel 2020.In attesa che i due club facciano le rispettive valutazioni negli ultimi tempi gli Intermediari di riferimento stanno battendo questa doppia pista, ben sapendo che in questa vicenda ha un ruolo ...

TOP 11 Serie A - la formazione ideale di CalcioWeb : El Shaarawy e Petagna protagonisti [FOTO] : 1/14 Gasperini (Atalanta) Cafaro/LaPresse ...

Calciomercato Milan - nuova idea per l’esterno offensivo : Suso con le valigie in mano : Milan alle prese con le corsa Champions League, intanto Leonardo si guarda attorno alla ricerca di profili da accaparrarsi sul mercato Il Milan sta iniziando a lavorare al futuro, con il prossimo Calciomercato che sarà senz’altro decisivo per il proseguo del progetto di Elliott. I paletti del fair play finanziario impongono austerity ed anche qualche cessione illustre, come potrebbe essere quella di Suso, il primo nella lista dei ...

Top 11 Serie A - 32^ giornata : la formazione ideale di CalcioWeb [FOTO] : 1/14 Gattuso (Milan) Spada/LaPresse ...

Calciomercato Juventus - pazza idea di Paratici : via Dybala per Joao Felix (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime notizie trapelate, infatti, la dirigenza sabauda sarebbe piombata su Joao Felix, fortissimo centrocampista offensivo che milita nelle fila del Benfica. Si tratta di un giocatore di soli diciannove anni, che nell'ultima sfida di Europa League disputata contro l'Eintracht Francoforte ha letteralmente incantato. Il talento classe 1999 ha ...

Top 11 Serie A - 31^ giornata : la formazione ideale di CalcioWeb [FOTO] : 1/14 Prandelli (Genoa) Foto LaPresse/Andrea ...

Top 11 Serie A - 30^ giornata : la formazione ideale di CalcioWeb [FOTO] : 1/13 Gasperini (Foto Francesca Soli/LaPresse) ...