Borsa. Tokyo perde l'1,41% in apertura

Ladiapre le contrattazioni col segno meno in scia alla pesante correzione registrata nella notte dagli indici azionari statunitensi, mentre rimangono le distanze tra Pechino e Washington per il raggiungimento di un accordo sul commercio internazionale per evitare l'applicazione di nuovi dazi. Il Nikkeil'1,41% a quota 22.615,08, lasciando sul terreno 308punti. Sul mercato valutario lo yen si va rafforzando sul dollaro a 110,20 esulla moneta unica a 123,30.(Di mercoledì 8 maggio 2019)