Bimba morta in ospedale per intervento a orecchio | è sparito un reperto fondamentale per

ilgiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Pina Francone Giovanni Fatello morì cinque anni fa nella casa di cura Villa Mafalda: in aula l'annuncio della sparizione di alcuni fondamentali reperti Era il 29 marzo del 2014 quando Giovanna Fatello, dieci anni, morì durante un'operazione chirurgica all'. Undi routine conclusosi in tragedia. I genitori della piccola non si sono mai dati pace e la straziante vicenda è finita in un aula di Tribunale, dove nelle ultime ore si è consumato un vero e proprio giallo: unautoptico che avrebbe dovuto essere conservato dagli inquirenti ènel nulla. Si tratterebbe di una frammento di ventricolo sinistro, ora desaparecido. Per la morte della piccola sono sotto processo cinque medici – per omicidio colposo e falso – della casa di cura Villa Mafalda. Come scrive Il Messaggero, si tratta di Pierfrancesco Dauri e Federico Santilli, anestesisti, del capo ...

Corriere : Bimba morta ad Amatrice, il padre: «Ho perso la sua medaglietta, aiutatemi» - lanuovasardegna : Bimba morta nel tugurio, assolta la madre - faidingaway : Papà dà fuoco all'auto con dentro la figlia di tre anni e chiude le portiere: la bimba morta bruciata viva… -