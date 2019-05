Auto – Cinture di sicurezza | ecco perché il più vecchio dei sistemi di sicurezza è ancora

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Alla faccia dei dispositivi elettronici più sofisticati le vecchiedirestanoil sistema più efficace per salvare vite umane in un incidente stradale Per fortuna, oggigiorno glimobilisti stanno prendendo sempre più coscienza di fronte al delicato argomento dellastradale, complice anche l’introduzione di nuove tecnologie di assistenza alla guida capaci di migliorare ladegli occupanti di un veicolo e degli altri utenti della strada. Nonostante questo incredibile progresso, forse in molti ignorano che il miglior sistema didi un’mobile restano ledi, dispositivo brevettato nel 1903 al canadese Gustave Desirè Lebeau, che le aveva battezzate “bretelle di”, mentre la prima vettura a montarle di serie fu la Tucker Torpedo del 1948. In caso di incidente, la cintura di...

setteBIT : #LeIene in Spagna possono andare in auto senza indossare le cinture di sicurezza? @redazioneiene @CristianoPasca - Keynesblog : RT @AleGuerani: Ci sono economisti così penosamente intrisi di stupido moralismo che infilano il “moral haxard” ovunque. Per loro le auto n… - giankap : RT @AleGuerani: Ci sono economisti così penosamente intrisi di stupido moralismo che infilano il “moral haxard” ovunque. Per loro le auto n… -