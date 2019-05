Astronomia | smentita la scoperta della prima esoluna al di fuori del Sistema Solare

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Kepler-1625b – un gigante gassoso più massiccio di Giove – non avrebbe una luna nella sua orbita. Due studi pubblicati su Astronomy Astrophysics , hanno smentito le provesua ipotetica esistenza che era stata ipotizzata in una ricerca a guida dell’astrofisico Alex Teachey, lo scorso ottobre. Nell’articolo in questione, pubblicato su Science Advances, si descrivevano una serie di diminuzioniluminosità nella curva di lucestella madre dell’esopianeta, situato a circa 8000 anni luce da noi nella fascia abitabilesua stella. Le osservazioni erano state realizzate grazie al telescopio KeplerNasa e suggerivano la presenza di un grande corpo celeste – dalle dimensioni simili a quelle di Nettuno – che orbitava intorno all’esopianeta. La– riporta Global Science – aveva suscitato l’interessecomunità scientifica perché si ...