Zingaretti prende tempo sul caso Oliverio

(Di martedì 7 maggio 2019) Nicolanon poteva non dare un segnale di fronte all’ennesima inchiesta che riguarda il presidente della Regione Calabria, Mario. Certo, il leader del Pd sta bene attento a non lasciarsi trascinare dai toni giustizialisti immediatamente arrivati dagli esponenti del M5S, a partire da Luigi Di Maio. Anche perché i contorni della vicenda calabrese non sono ancora ben chiari. E il segretario è peraltro reduce, in mattinata, da una assemblea di gruppo al Senato, dove ha potuto toccare con mano la diffidenza che ancora rimane nei suoi confronti da parte della componente renziana, che sarebbe la prima a invocare garantismo, nelin cui dovesse sbilanciarsi troppo. Ma ha anche ricevuto, perfino tra i suoi, qualche invito a battere un colpo.Per questo, mentre è in viaggio per raggiungere Forlì, dov’è programmato un suo ...

