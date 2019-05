Serie C | ridotte alcune penalizzazioni | le classifiche aggiornate

calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) A campionato finito in attesa che inizino play-off e play-out, cambiano lediC. La Figc ha reso noto che la Corte d’Appello Federale infatti ridotto. “La Corte Federale d’Appello, riunita oggi a Roma, ha parzialmente accolto il ricorso della Lucchese Libertas riducendo la sanzione della penalizzazione in classifica a 4 punti, mentre ha respinto il ricorso della stessa società avverso l’ammenda di euro 10.500,00 e dichiarato inammissibile quello relativo alla penalizzazione in classifica di 2 punti e all’ammenda di euro 500,00. Inoltre, per quanto riguarda il Cuneo, ha parzialmente accolto il ricorso del club riducendo la penalizzazione a punti 4 in classifica, confermando il resto”. Nel girone C respinti i ricorsi “del Bisceglie avverso la penalizzazione di 3 punti in classifica e quello del Rieti ...

