Salvini offende i contestatori di Salerno usando il reddito di cittadinanza : “Non volete lavorare” (VIDEO) : Un esternazione che fa discutere quella fatta dal ministro Salvini contro i contestatori di Salerno Matteo Salvini, in Campania per il tour elettorale in vista delle elezioni amministrative e di quelle europee, è stato contestato da un gruppo di persone a Salerno, che ha intonato il coro “odio la Lega“. Dal palco, il vicepresidente del Consiglio li … Continue reading Salvini offende i contestatori di Salerno usando il reddito di ...

Roma - Salvini ironico al comizio : “Non parlo di Raggi sennò qualcuno si offende - a Roma non ci sono né topi né buche” : “Non parlo di Raggi sennò qualcuno si offende, a Roma non ci sono buche, topi e la metropolitana funziona”. Queste le parole del segretario della Lega Matteo Salvini durante un comizio del partito. L'articolo Roma, Salvini ironico al comizio: “Non parlo di Raggi sennò qualcuno si offende, a Roma non ci sono né topi né buche” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salvini : Ramelli ucciso per un'idea - ricordarlo non può offendere : Milano, 29 apr., askanews, - "Io, ricordo personalmente un ragazzo massacrato a sprangate per un'idea. La violenza non è mai la soluzione, da qualunque parte arrivi, per risolvere i problemi o ...