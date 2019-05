Pronta la Google Maps dei tumori | mostra come evolvono in 3D

ilfogliettone

(Di martedì 7 maggio 2019) Arriva la '' dei: si tratta di un nuovo modello informatico chela loro evoluzione in 3D, rappresentando i vasi sanguignistrade e il flusso del sanguefosse traffico in tempo reale. Il sistema, descritto sulla rivista Scientific Reports dai ricercatori della Johns Hopkins Medicine di Baltimora, puo' essere applicato per ora soltanto a studi in provetta, ma in futuro potra' essere adattato anche all'uomo per prevedere l'evoluzione della malattia nei singoli pazienti e la loro risposta alle terapie. Per sviluppare questa sorta didell'oncologia, i ricercatori guidati dal radiologo Arvind Pathak hanno realizzato una serie di immagini 3D ad altissima risoluzione diumani impiantati in topi di laboratorio, in modo da caratterizzare il volume delle masse tumorali e la struttura delle loro reti di vasi sanguigni.Queste immagini sono ...

