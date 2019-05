Olanda | si finge malato per andare a vedere Tottenham-Ajax | licenziato

calcioweb.eu

Pazzia da tifoso. Curioso episodio avvenuto in. Jordie Van der Laan, calciatore di del Telstar, club militante nella Serie B olandese, si è fintoperla settimana scorsa. Non è stata servita nessuna visita a casa per scoprirlo, ma la semplice inquadratura da parte di una telecamera che lo ha pescato tra la folla dei tifosi.Così, la squadra per cui giocava, lo hain tronco. "Naturalmente mi rendo conto che è stata una situazione molto imbarazzante, giovedì ho parlato con i dirigenti e abbiamo deciso di separarci. Non giocavo, ma sapevo che non mi avrebbero liberato dall'allenamento, per questo ho pensato di darmi", le dichiarazioni del protagonista.

