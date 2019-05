New York | bambina bruciata viva dal padre

ilgiornale

(Di martedì 7 maggio 2019) Nicola De Angelis Una vendetta nei confronti della sua ex che aveva deciso di lasciarlo: blocca sua figlia di tre anni all'interno di un'auto nel Queens a Newe da fuoco alla vettura. La piccola Zoey muoreUna tragedia a New, di preciso nel popoloso quartiere del Queens, dove unadi appena 3 anni è stataall'interno di un'autovettura. Il papà di Zoey, Martin Pereira di 39 anni era depresso e triste per la fine della relazione con la sua compagna. Ha quindi deciso una vendetta brutale che servisse di lezione alla mamma della bimba, nonché sua ex compagna. Ha sequestrato Zoey e rinchiusa dentro l'autovettura di sua proprietà, poi dà fuoco alla macchina e in poco tempo le fiamme avvolgono il mezzo non lasciando scampo alla bimba che si è dimenata fino alla morte: è stata. Lui, che aveva intenzione di suicidarsi insieme a ...

MediasetTgcom24 : New York, auto in fiamme: bimba di 3 anni bruciata viva, padre fugge #NewYork - Agenzia_Ansa : Dopo New York sarà #Milano nel 2020 la capitale LgbtQ+ #ANSA - RevistaCrusoe : Crusoé e STF no The New York Times. -