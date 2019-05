Libia | vertice Conte-Al Serraj Presto vedrò Haftar | premier Tripoli in tour

Libia - domani a Roma il vertice Conte-Serraj : Viaggio lampo in Italia per il presidente del Consiglio presidenziale libico Fayez al-Sarraj, che in giornata raggiungerà Roma accompagnato da una delegazione di diplomatici e capi militari per una serie di incontri finalizzati ad ottenere il massimo supporto del governo di Giuseppe Conte nel bloccare le milizie del generale Khalifa Haftar che in queste ultime settimane hanno già provocato la morte di 300 persone nella loro avanzata verso ...

Libia - vertice anti-Haftar a Roma/ Qatar-Misurata con Sarraj : Tripoli 16mila sfollati : Libia, caos Tripoli con 16mila sfollati e 147 morti: vertice anti-Haftar a Roma, Qatar e Misurata con Sarraj. Conte media, nuova lite Salvini-Di Maio

Parigi : "Mai avvisati dell'offensiva su Tripoli". Conte convoca un vertice sulla Libia : "Non siamo mai stati avvisati di un'offensiva su Tripoli, che abbiamo condannato sin dal suo inizio". La Francia risponde così alle indiscrezioni secondo cui emissari di Khalifa Haftar sarebbero stati ricevuti il 4 aprile scorso a Parigi, poco prima dell'inizio dell'offensiva su Tripoli. "Come i nostri partner, parliamo con tutte le parti del conflitto in Libia, al fine di ottenere un cessate il fuoco", spiega un portavoce del ministero ...

Caos Libia - vertice a palazzo Chigi : Roma, 12 apr., askanews, - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha convocato a palazzo Chigi un vertice sulla Libia con il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi e il ministro della ...

Libia - Conte convoca vertice a palazzo Chigi con Moavero e Trenta : Roma, 12 apr., askanews, - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha convocato a palazzo Chigi un vertice sulla Libia con il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi e il ministro della ...

Libia - vertice con Conte-Moavero-Trenta : 14.20 Convocato per oggi pomeriggio a Palazzo Chigi un vertice sulla Libia. Oltre al premier Conte è prevista la presenza dei ministri degli Esteri Moavero e della Difesa Trenta. Non si esclude che partecipi anche il vicepremier Di Maio. La riunione è convocata per le 16, dopo che il presidente del Consiglio riceverà al Senato il premio Donato Menichella.

Libia - Conte convoca vertice con Moavero e Trenta : Subito dopo l'appuntamento al Senato dove verrà insignito del XIX Premio Donato Menichella, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a quanto apprende l'Adnkronos presiederà una riunione a Palazzo ...