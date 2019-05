Incidente aereo Russia | potrebbe essere stato un errore dei piloti

Incidente aereo Mosca - passeggeri in fuga col bagaglio sotto accusa : “Hanno ritardato evacuazione” : L'aereo è ritornato in aeroporto 30 minuti dopo il decollo. Atterraggio di emergenza causa incendio. Ma i passeggeri si sarebbero attardati per recuperare le proprie valige. 41 le vittime, tra cui due bambini. “A quanto pare gli individui preferiscono rischiare l’esistenza propria o degli altri pur di salvare il trolley”, dice l'esperto. L’operazione di evacuazione sia stata rallentata dai “passeggeri che sono stati colti dal panico e hanno ...

Incidente aereo in Russia : il velivolo andato in fiamme è stato colpito da un fulmine : Sono 41 le persone rimaste uccise a bordo dell’aereo dell’Aeroflot che ha preso fuoco dopo un atterraggio di emergenza all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca. Il numero delle vittime, tra le quali c’è un bambino e due membri dell’equipaggio, è quindi molto superiore a quello fornito in un primo momento dalle autorità che avevano parlato di 13 morti. Delle 78 persone a bordo, solo 37 quindi sono sopravvissute, tra le ...

Aereo precipitato in Messico : pioggia - vento e nebbia le cause dell'Incidente in cui sono morti 14 turisti : NEW YORK - pioggia, vento e nebbia. Queste sarebbero state le cause dell' incidente Aereo che è costato la vita a 14 persone in Messico , nel pomeriggio di domenica. L'Aereo era un Bombardier ...

Incidente aereo in Russia : gli investigatori seguono tre piste - tra cui un possibile difetto del Superjet 100 : Gli investigatori russi si sono concentrati su tre piste per fare luce sulle cause dell’Incidente aereo avvenuto domenica scorsa a Mosca nell’aeroporto di Sheremetyevo. Il rovinoso atterraggio d’emergenza del Sukhoi Superjet 100 della compagnia Aeroflot che ha causato la morte di 44 persone. Questo quanto riferito a Interfax un rappresentante del servizio stampa del Comitato investigativo russo. “Gli investigatori stanno ...

Incidente in Russia : l’aereo in fiamme evacuato in soli 55 secondi - ecco perché sono morte decine di persone : L’aereo di Aeroflot, incendiatosi ieri all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, con 73 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio a bordo, era diretto a Murmansk, ma subito dopo la partenza ha chiesto un atterraggio di emergenza ed è tornato indietro, ed ha preso fuoco. Il comitato investigativo russo ha confermato la morte di 41 persone, tra cui due bambini. Secondo il ministero della Sanità russo, alcune persone sono rimaste ...

Incidente aereo in Russia : ritrovate le scatole nere : Sono state ritrovate le scatole nere dell’aereo incendiatosi ieri durante un atterraggio di emergenza all’aeroporto moscovita di Sheremetevo: i dispositivi sono stati consegnati agli specialisti dell’Interstate Aviation Committee, che sarà responsabile della loro decodifica. Il Comitato investigativo russo, ieri sera, ha confermato che a bordo del velivolo Aeroflot erano presenti 78 persone, di cui solo 37 sono ...

Incidente aereo in Russia - il racconto della hostess : “I passeggeri gridavano e chiamavano i loro parenti” : Il bilancio dell’incendio divampato ieri su un aereo Aeroflot all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca è di almeno 41 morti e alcuni feriti. Il Sukhoi Superjet 100 è andato a fuoco dopo un atterraggio di emergenza, forse causato da problemi ai sistemi elettrici. A bordo 73 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. L’assistente di volo Tatiana Kasatkina ha raccontato i particolari dell’evacuazione dei passeggeri: la ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : CHRISTOPH ed EVA - Incidente aereo! : Una trama ad altissimo livello drammatico e tensivo ha appena preso il via nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! In questi giorni l’attenzione dei telespettatori d’oltralpe della soap è infatti interamente calamitata da una storyline drammatica ambientata molto lontana dal Fürstenhof: nei Carpazi. Ed i protagonisti assoluti saranno Eva (Uta Kargel) e CHRISTOPH (Dieter Bach)! Ecco dunque cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe ...

Stroncato da un infarto il padre di Emiliano Sala - il calciatore morto in un Incidente aereo : Aveva 58 anni. Secondo i media locali non si era più ripreso dalla morte del figlio, avvenuta tre mesi fa

Incidente vicino il Monte Everest : aereo da turismo contro elicottero - 3 morti e 4 feriti : Uno scontro fra un aereo da turismo in fase decollo e un elicottero in sosta si è verificato oggi nell'aeroporto della regione dell'Everest, in Nepal. L'Incidente ha causato 3 morti e 4 feriti,...

Germania - in un Incidente aereo muore la miliardaria russa Natalia Fileva : Una terribile tragedia si è verificata poche ore fa nei pressi dell'aeroporto di Egelsbach, vicino Francoforte, dove un aereo privato è precipitato in fase di atterraggio. A bordo del velivolo, secondo quanto riportano le fonti di informazione locali, c'era la miliardaria e comproprietaria della Siberia Airlines, Natalia Filieva, di 55 anni. Insieme a lei sono deceduti anche il pilota e un altro passeggero. Un dramma assurdo, che nessuno si ...

