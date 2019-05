Gli azzurrini volano ai quarti

Canottaggio - Gli azzurrini dell’ItalJunior brillano nel secondo meeting Nazionale COOP : Le gare Junior hanno visto la conferma dei protagonisti dei Mondiali Junior 2018 Con il Gruppo Olimpico in raduno a Sabaudia in preparazione degli Europei Assoluti di fine mese a Lucerna, sono gli azzurrini dell’ItalJunior e gli atleti della Nazionale Pararowing a mettersi in luce nel secondo meeting Nazionale COOP della stagione a Piediluco. Le gare Junior, valutative per la composizione degli equipaggi che tra due settimane saranno in ...

Diretta/ Italia-Germania U17 - risultato finale 3-1 - : Gli azzurrini vincono in rimonta : Diretta Italia Germania U17 streaming video e tv, quote e risultato live del match della fase a gironi degli Europei Under 17.

Italia-Germania 3-1 - Europei Under17 2019 : splendida vittoria deGli azzurrini all’esordio - Esposito assoluto protagonista : La Nazionale italiana Under 17 comincia nel migliore dei modi il proprio cammino negli Europei 2019 conquistando un prestigioso successo contro la Germania nella sfida inaugurale del girone eliminatorio. Gli azzurrini guidati da Carmine Nunziata si sono imposti con il risultato di 3-1 sulla temibile Germania nella sfida andata in scena preso il Tallaght Stadium di Dublino (Irlanda) grazie soprattutto al talento dell’interista Sebastiano ...

Primavera Napoli – Gaetano trascina Gli azzurrini verso la salvezza : Gli azzurri delle Primavera superano il Sassuolo in casa. Vincono 3-0 nella 12esima giornata di ritorno di campionato. Ci pensano Gaetano e Manzi. Primavera Napoli – Allo stadio Iannello di Frattamaggiore lo spettacolo è di colore azzurro, gli azzurrini impongono il loro gioco per tutto il match. I ragazzi di Baronio hanno bisogno dei 3 punti per sperare di restare nel campionato Primavera 1. Siamo al 26′ la sblocca Manzi che ...

LIVE Italia-Germania - Europei Under17 2019 in DIRETTA : debutto di fuoco per Gli azzurrini! : Comincia quest’oggi l’avventura della Nazionale italiana di calcio Under17 all’Europeo che si disputa in Irlanda: i ragazzi di mister Carmine Nunziata faranno il loro esordio al Tallaght Stadium di Dublino contro la temibilissima squadra tedesca. Gli azzurrini vogliono riprovarci dopo esserci andati molto vicino l’anno scorso, battuti ai rigori dalla sola Olanda. La spedizione italiana sarà guidata dall’interista ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : concluso il raduno deGli azzurrini - in 21 per la preparazione della rassegna iridata : Si è concluso oggi il raduno di due giorni della Nazionale Under 20 di Calcio che si è ritrovata a Roma in vista dei Mondiali di categoria in programma tra un mese esatto in Polonia (23 maggio-15 giugno). Il CT Paolo Nicolato ha visionato 21 ragazzi nati tra il 1999 ed il 2001. Nella rassegna iridata l’Italia affronterà nella fase a gironi Messico, Giappone ed Ecuador. L’elenco degli azzurrini che hanno partecipato al raduno: Portieri: ...

Rugby - Test Match Francia U18-Italia U18 34-22. Non basta una ripresa orgoGliosa deGli azzurrini : L’Italia Under 18 di Rugby esce sconfitta dal Test Match contro i pari età della Francia: a Marcoussis termina 34-22. La prima frazione in pratica è un assolo francese, con i padroni di casa che chiudono avanti 29-7. Nella ripresa arriva la riscossa degli azzurrini, che si riportano a distanza di break, sotto 29-22, ma nel finale subiscono la sesta meta transalpina. TABELLINO Francia U18 v Italia U18 34-22 (29-7) Marcatori: p.t. 2’ m. ...

Nazionale - Gli azzurrini volano : Under 19 e 17 alla fase finale degli Europei : ROMA - Missione compiuta. Le Nazionali italiane Under 19 e Under 17 si sono entrambe qualificate alla fase finale dei rispettivi campionati Europei. Oggi la squadra del ct Guidi ha superato 2-0 la ...

Under 21 - l’Italia prima fa e poi disfa : Gli azzurrini raggiunti dalla Croazia nonostante il doppio vantaggio : La formazione del ct Di Biagio va avanti di due gol, prima di farsi raggiungere sul 2-2 dai croati che pareggiano grazie ai gol di Halilovic e Kalaica Italia sprecona a Frosinone, la Nazionale Under 21 del ct Di Biagio scappa avanti di due gol nel primo tempo prima di venire raggiunta dalla Croazia nella gara amichevole giocata allo Stirpe. Alfredo Falcone/LaPresse Gli azzurrini iniziano alla grande, mettendo alla corda i propri avversari ...

Calcio - amichevole Under 21 : Italia-Croazia 2-2. Dominio per Gli azzurrini - ma grandi disattenzioni difensive : Un primo tempo super, una partita dominata, ma alcune disattenzioni difensive non hanno portato alla vittoria. Altro pareggio nella seconda uscita di questo 2019 per la Nazionale Under 21 di Calcio in amichevole: arriva un 2-2 a Frosinone per gli Azzurrini di Di Biagio nella sfida alla Croazia. Bel gioco per la banda tricolore che sta preparando l’appuntamento dell’anno: gli Europei di categoria in casa nel mese di giugno. Troppi ...

LIVE Italia-Croazia 2-2 Under21 in DIRETTA : buona prova deGli azzurrini - ma subiscono la rimonta! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Croazia, amichevole Under 21 di calcio. Andrà in scena allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone una partita importante, soprattutto in vista degli Europei di categoria a cui gli azzurrini sono già qualificati di diritto, dato che si disputeranno nel Bel Paese. Un test match in cui gli uomini di Di Biagio non potranno ancora fallire dopo lo 0-0 con l’Austria. Una prestazione scialba, senza ...

Qualificazioni Europei Under 19 - Italia batte Ucraina 3-1 : Gli azzurrini restano primi : Italia-Ucraina 3-1 37' Tsitaishvili, U,, 38' Salcedo, I,, 46' Riccardi, I,, 95' Bettella, I, Italia, 4-3-3, " Carnesecchi; Bellanova, Bettella, K,, Gozzi Iweru, Greco, 56' Corrado,; Fagioli, 66' ...

Italia-Austria - amichevole Under 21 : Gli azzurrini non brillano - termina 0-0 a Trieste : L’Italia Under 21 non convince contro l’Austria e ottiene solamente uno 0-0 nell’amichevole allo stadio Nereo Rocco di Trieste. La squadra di Gigi Di Biagio si è resa pericolosa a tratti, ma ha subito anche troppo, con gli austriaci che hanno sfiorato più volte il gol, negato solo grazie alle grandi parate di Audero, il migliore dei nostri questa sera. Per gli azzurrini c’è quindi ancora molto da lavorare in vista degli Europei che si ...

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : azzurrini fuori ai quarti nelle prove a squadre deGli juniores : Proseguono gli Europei di Tiro a segno da 10 metri in programma ad Osijek, in Croazia, fino a domenica: terza giornata di gare con le quattro finali a squadre della categoria junior che non hanno regalato gioie ai colori azzurri, infatti tutti i team italiani sono usciti ai quarti chiudendo tra la quinta e la sesta posizione. Di seguito tutti i risultati odierni. Nella pistola maschile affermazione della Repubblica Ceca, che in finale supera la ...