C’è un sovranismo “di sinistra” che vuole uscire dall’euro

(Di martedì 7 maggio 2019) (foto: Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images) Quando indaghiamo lo spazio a sinistra del Partito democratico, ci troviamo spesso di fronte a una galassia frammentata di partiti e movimenti, sigle piccole e meno piccole perlopiù ignote all’elettore medio, incapaci di stare insieme per paura di disperdere i rispettivi patrimoni identitari. L’ultimo tentativo di creare un fronte compatto della sinistra in vista delle elezioni europee è fallito con le defezioni di Potere al Popolo, DeMa (il movimento del sindaco di Napoli Luigi De Magistris) e Diem25 (il soggetto paneuropeo fondato da Yanis Varoufakis) che hanno prodotto un accordo al ribasso tra Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista, ora riunite sotto il simbolo-ombrello La Sinistra.Da qualche tempo però, accanto ai tradizionali simboli legati alla falce e martello e alle nuove esperienze di impronta ...

