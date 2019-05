Cagliari | il più cattivo in Serie A E quant' è buona l' Inter

Napoli-Cagliari 2-1 - campiunato senza zuco nè ccunnimma : Cose ‘e pazze, guagliú, i’ ancòra nun ce pozzo credere ca ‘o Ciuccio, finalmente, turnaje a dd’affurzà (vincere) ô san Paolo doppo ‘nu russimmo (pareggio) e addirittura ddoje scutuliate, ma ‘o ffacette pe ddoje a uno e addirittura ô 97’afferranno p’’e capille n’arnassa (vittoria) ca pareva proprio nun fósse cchiú ppussibbile. Però po, cumme piacette ô Cielo finalmente arrivaje cunzentennoce ‘e mettere ô ssicuro ‘o siconno posto ‘ncrassifica a ...

Napoli-Cagliari 2-1 - campiunato senza zuco nè ccunnimma : Cose ‘e pazze, guagliú, i’ ancòra nun ce pozzo credere ca ‘o Ciuccio, finalmente, turnaje a dd’affurzà (vincere) ô san Paolo doppo ‘nu russimmo (pareggio) e addirittura ddoje scutuliate, ma ‘o ffacette pe ddoje a uno e addirittura ô 97’afferranno p’’e capille n’arnassa (vittoria) ca pareva proprio nun fósse cchiú ppussibbile. Però po, cumme piacette ô Cielo finalmente arrivaje cunzentennoce ‘e mettere ô ssicuro ‘o siconno posto ‘ncrassifica a ...

'Per la strada non sarei più tornata' - una storia delle battaglie per l'abitare a Cagliari Ep.1 : Sant'Elia fu il risultato di una politica urbanistica favorevole alla grande imprenditoria immobiliare, che aveva l'obiettivo di costruire in estrema periferia dove il costo dei terreni era più basso ...

Serie A Cagliari - Castro : «Simeone e Maran i tecnici più importanti per me» : Cagliari - Fuori da mesi per la rottura del crociato, il centrocampista del Cagliari Lucas Castro si è raccontato in una lunga intervista al sito ufficiale dei sardi, spaziando tra vari argomenti: " ...

Cagliari - Pavoletti : 'Il mio segreto di testa? Da piccolo ero il più basso...' : Leonardo Pavoletti , attaccante del Cagliari , parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Spal : '23 gol di testa? I dati fanno piacere ma non fingo nel dire che non lo sapevo. L'importante è segnare come oggi che vale la vittoria e che ti dà sempre un sapore ...

Roberto Macini su Moise Kean : "Dei buu non se ne può più". Ma su quell'esultanza a Cagliari... : Certo l'esultanza non è stata il massimo. Ma dei "buuu" razzisti "non se ne può più. Così Roberto Mancini si schiera in difesa del baby-gioiello bianconero, Moise Kean. "L’atteggiamento usato contro Kean è insopportabile - premette il Ct della Nazionale -. Bisogna stigmatizzare i buu razzisti, non s

Le notizie del giorno – Brutto episodio di razzismo in Cagliari-Juve - il Milan non sa più vincere : CORI RAZZISTI A KEAN – Nel finale di Cagliari-Juventus, Brutto episodio di razzismo: esultanza di Kean subito dopo il gol e sotto la curva dei tifosi di casa, poi il bruttissimo gesto ed intensi ululati razzisti nei confronti del calciatore, si tratta di una nuova pesante sconfitta per tutto il campionato italiano. Kean ha provocato in parte i tifosi ospiti ma la reazione dei supporter rossoblu è stata vergognosa. Furioso anche ...

Cagliari - il campo più stretto che aiuta chi difende : TORINO - Gira un detto nel mondo del calcio, a volte attribuito a Pep Guardiola ,, secondo cui 'La linea del fallo laterale è il miglior difensore del mondo' , visto che nessuno può superarla senza perdere il pallone. Concetto formalmente ineccepibile, da cui nasce la tattica comune di indirizzare verso una fascia il gioco avversario per poi ...

Il presidente del Cagliari : «Il Napoli mi ha chiesto Barella - vale più di 50 milioni» : Il Corriere dello Sport ha intervistato il presidente del Cagliari Tommaso Giulini. Una lunga intervista in cui ha affrontato anche il tema Barella, la sua possibile cessione. Il presidente Giulini a detto che Barella non e` mai stato vicino alla cessione nel mercato di gennaio. A proposito del futuro del centrocampista ha detto: «Non lo so neppure io, ma credo che sia un giocatore che puo` crescere ancora molto. Speriamo che continui a ...