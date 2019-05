Una statua di Satana col fallo eretto inaugurata nel bolognese L' iniziativa fa scandalo

Cagliari - bambino di 8 anni trova la mano di Una statua romana in mare : Uno straordinario ritrovamento archeologico è avvenuto in maniera del tutto fortuita nel giorno di Pasquetta sul litorale di Sant'Andrea, località balneare nei pressi di Quartu Sant'Elena, in Provincia di Cagliari. Secondo quanto riporta la stampa locale, a effettuare la scoperta è stato un bambino di 8 anni, Stefano Orrù, che si trovava con il padre Gianfranco sulla spiaggia in questione intorno alle ore 20:00. Sotto la luce del tramonto, il ...

Montanelli come Una statua di cera a «grandezza innaturale» : Nel mondo dei giornali, ognuno ha il suo Montanelli. E proprio in questa veste multiforme, di figura più rappresentativa e complessa del giornalismo italiano, abbiamo imparato a conoscere l'inviato di ...

Non è solo questione di Una statua bruciata. Divampa la polemica sul 25 Aprile : Brutti segnali. Nel milanese, a Vighignolo, nella notte di lunedì è stata incendiata la statua dedicata alla staffetta partigiana Giulia Lombardi, uccisa dai fascisti nel 1944 all'età di 22 anni, scrive la Repubblica in cronaca, alla viglia di un 25 Aprile che appare molto divisivo e diviso. Soprattutto ai vertici della politica, impegnati su più fronti, tranne su quello celebrativo come racconta nella cronaca il Corriere della Sera, ...

Hideo Kojima ci mostra Una fantastica statua del protagonista di Death Stranding : Quanti di voi sono in attesa di Death Stranding? Sicuramente sarete in molti a non vedere l'ora di mettere le mani sulla nuova opera di Hideo Kojima che, però, non ha ancora una data di uscita precisa.Tuttavia, Hideo Kojima, per lenire l'attesa ha condiviso su Twitter alcune immagini che ci mostrano una stupenda statua che raffigura il protagonista di Death Stranding, Sam Bridges.Il famoso game designer ha detto che la statua non è destinata ...

MotoGp – Una statua per Pedrosa - l’omaggio del sindaco di Jerez al pilota spagnolo : Bella notizia per Dani Pedrosa in occasione della presentazione del Gp di Jerez, il sindaco del paese spagnolo ha deciso di costruire una statua in omaggio all’ex pilota Dopo il ritiro di Dani Pedrosa dalle piste, tanti sono stati gli omaggi in onore dell’ex pilota spagnolo. A distanza di qualche mese dall’addio dell’ex motociclista Honda alla MotoGp, però arriva un’altra lieta notizia per Pedrosa. Il sindaco ...

Scoperta una mummia all’interno di Una statua che lascia perplessi gli scienziati : Scoperta una mummia all’interno di una statua che lascia perplessi gli scienziati Un recente studio su una statua di Buddha cinese effettuato in Olanda ha rivelato una Scoperta sorprendente – la statua contiene i resti mummificati di un monaco buddista. lo studio è stato svolto presso il Medical Centre Meandro sotto la supervisione di Erik Bruijin, […] L'articolo Scoperta una mummia all’interno di una statua che lascia ...

A 80 anni Chuck Wepner - il vero Rocky Balboa - avrà Una statua a Bayonne : Nel 1975, sul ring di Cleveland, Chuck Wepner era convinto di aver messo al tappeto il grande Muhammad Alì. 'Tornai all'angolo e dissi ai miei, accendete i motori, si cambia vita, siamo milionari'. Il ...