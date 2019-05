repubblica

(Di lunedì 6 maggio 2019) Il presidente Carlo Sangalli, in una lettera al ministro dell'Economia Giovanni Tria ha chiesto di rinviare al primo gennaio 2020 anche l'entrata in vigore dell'obbligo per iche ...

sole24ore : Scontrini e ricevute, da luglio si cambia: al Fisco tutti i dati online - repubblica : Scontrini: da luglio saranno digitali. Rivoluzione per i commercianti, tutto invariato per i consumatori - CatelliRossella : Scontrini: da luglio saranno digitali. Rivoluzione per i commercianti, tutto invariato per i consum… -