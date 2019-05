Salvini | governo si occupi di ridurre tasse | non di beghe

Di Maio avverte Salvini : “Se fai cadere il governo sarai colpevole davanti ai mercati - assumiti le responsabilità” : Non si placano gli animi sulla questione Siri, il pensiero va subito al governo che potrebbe vacillare e far esplodere in senso negativo i mercati. Di Maio avverte il leghista: “sarai colpevole davanti ai mercati” Più delle convenienze politiche, più della lussuria di potere e del contratto di governo, è la paura dei «mercati» ad … Continue reading Di Maio avverte Salvini: “Se fai cadere il governo sarai colpevole davanti ...

Agguato a Napoli - Renzi contro Salvini : “Pagliacciate in piazza tutto il giorno - si dimetta e il governo trovi il sostituto” : Dopo la sparatoria avvenuta a Napoli in cui è rimasta ferita una bambina di quattro anni, anche il senatore del Pd, Matteo Renzi, si unisce al coro di chi chiede maggiore sicurezza al ministro dell’Interno: “Salvini ha il diritto di farsi selfie e di fare comizi tutto il giorno, ma a quel punto si dimetta”. L'articolo Agguato a Napoli, Renzi contro Salvini: “Pagliacciate in piazza tutto il giorno, si dimetta e il governo ...

I grillini chiedono a Salvini di aprire la crisi di governo : I grillini escono allo scoperto. Stanno facendo di tutto per provocare la crisi di governo. Luigi Di Maio ha compreso

Scontro continuo nel governo sul caso Siri. Di Maio : 'La Lega abbia il coraggio di cacciarlo'. Salvini : 'Tappatevi la bocca' : A 48 ore dal Consiglio dei ministri che potrebbe revocare l'incarico del sottosegretario leghista, indagato per corruzione, non si abbassano i toni nella maggioranza. Il vicepremier dei 5 Stelle ...

Caso Siri - volano stracci nel governo. M5s : se Salvini ha...gli attributi lo cacci. La replica : tappatevi la bocca : Clima incandescente in vista del Consiglio dei ministri di mercoledì sulle dimissioni del sottosegretario accusato di corruzione. Toni durissimi fra i due vicepremier

Giorgia Meloni gela Salvini : "La crisi non gli conviene - ma gli italiani...". Bomba : "Come arrivo al governo" : "A Matteo Salvini non conviene far cadere il governo. Ma la gente non sarà paziente per sempre". Giorgia Meloni, intervistata dal Messaggero, scarica una doccia gelata sul capo del capo della Lega, a cui ricorda: "La politica si fa per la convenienza dei cittadini, non per quella di partito". E dunq

Matteo Salvini - promesse e fatti in undici mesi di governo : caro ministro - continui così : Matteo Salvini può piacere o non piacere (stando ai sondaggi al 30% e passa degli elettori, per esempio, piace). Sui giornali e sui social viene spesso attaccato più per quello che dice che per quello che fa. E il motivo è molto semplice: è un personaggio che divide, che rappresenta in tutto e per tutto un certo stile di comunicazione politica fatta di slogan e accuse agli avversari che non nasce certamente col leader della Lega. L’offesa più ...

Salvini : non siamo alla fine del governo. Dimissioni? Serve un rinvio a giudizio : «Ma che ci sia almeno un rinvio a giudizio... Non si dice una condanna in terzo grado, ma almeno un rinvio a processo». In caso contrario, la «democrazia corre dei rischi». Matteo Salvini sbotta, e ...

Siri - Salvini cauto : 'Mi fido di Conte - il governo va avanti'. Il premier : 'Nessuna conta in CdM' : Toni più cauti del vicepremier leghista: 'andiamo avanti altri 4 anni'. Per il premier il caso è chiuso. Di Maio: 'Non si può far cadere il governo per una poltrona'

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli : continue liti nel governo - Matteo Salvini e Luigi Di Maio perdono consensi : Le troppe e continue liti nel governo stanno penalizzando i due vicepremier. Non solo Luigi Di Maio, ora anche Matteo Salvini. Seppure, a oggi, "un italiano su due esprime valutazioni positive per il governo (contro il 39% di giudizi negativi) e il 53% per il presidente del Consiglio (contro il 37%)

Siri - Salvini : "Il governo andrà avanti anche in caso di dimissioni - mi fido ancora di Conte" : Resta alta la tensione nella maggioranza sul caso Siri. Contegarantisce che non ci sarà alcuna conta in consiglio dei ministri mentre M5s insiste per le dimissioni. Il vicepremier leghista rassicura sulla tenuta dell'esecutivo. Nuovo fronte con il titolare della Difesa

Bruno Vespa - la crisi di governo e il dilemma post elezioni europee di Matteo Salvini : Per la prima volta dall'inizio del governo giallo-verde Luigi Di Maio ha una reazione "muscolare" nei confronti dell'alleato Matteo Salvini: "Spero non sia necessario un voto su Siri. In ogni caso, il M5s ha la maggioranza assoluta in consiglio dei ministri", ha detto il vicepremier grillino. Della

Salvini - governo dura - stampa si rassegni : ANSA, - SAN GIULIANO TERME, PISA,, 4 MAG - "Io penso a lavorare e la mia parola vale più dei sondaggi: il governo durerà altri 4 anni e agli italiani non frega niente di quello che titolano i giornali ...

Salvini - governo dura - stampa si rassegni : ANSA, - SAN GIULIANO TERME, PISA,, 4 MAG - "Io penso a lavorare e la mia parola vale più dei sondaggi: il governo durerà altri 4 anni e agli italiani non frega niente di quello che titolano i giornali ...