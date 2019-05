Montalbano - Par Condicio | Stasera su Rai 1

Il Commissario Montalbano contro la mafia in ‘Par condicio’ : anticipazioni puntata 6 maggio : Prosegue la riproposizione delle vecchie puntata de Il Commissario Montalbano e stavolta tocca a un classico datato 2005 dal titolo Par Condicio e va in onda lunedì 6 maggio, a partire dalle 21.25, ovviamente su Rai1. In attesa, ovviamente, di vedere i tre episodi speciali previsti per il prossimo anno. Il Commissario Montalbano, la top ten degli ascolti Primo posto: La Giorstra degli Scambi, ...

Il commissario Montalbano Par Condicio streaming e trama stasera in tv : Il commissario Montalbano Par Condicio va in onda stasera in tv lunedì 6 maggio 2019 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2005 e si ispira a due racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV streaming E REPLICA Il commissario Montalbano Par Condicio: trama Una telefonata all’alba sveglia Montalbano: in ...

'Montalbano - Par Condicio' sarà disponibile in streaming su Rai Play : Torna anche questa settimana in prima serata su Rai 1 il consueto appuntamento con le repliche degli episodi più celebri del "Commissario Montalbano" di Andrea Camilleri. Stasera, lunedì 6 maggio, infatti, la Rai riproporrà l'episodio intitolato "Par Condicio", appartenente alla quinta stagione della serie, andato in onda per la prima volta sulla rete ammiraglia nel lontano 1999. Se per caso non si avrà la possibilità di seguire l'episodio in ...

Stanlio e Ollio - incasso migliore dopo Avengers. E lo sceneggiatore di Montalbano : “No - ma parlatemi ancora degli effetti speciali…” : Il film Stanlio e Ollio sfonda al box office italiano e lo sceneggiatore del Commissario Montalbano lancia la sfida agli Avengers. È bastata la giornata di festa del primo maggio per far raggiungere al crepuscolare e garbato lavoro di Jon S. Baird sul duo comico statunitense un molto onorevole secondo posto negli incassi Cinetel. 233mila gli euro con circa 34mila spettatori paganti per Stanlio e Ollio: trentamila euro in più di Ma cosa ci dice ...

Casting per Il Commissario Montalbano a Ragusa - come partecipare alle selezioni per comparse : Con l'inizio delle riprese, sono partiti anche i Casting per Il Commissario Montalbano. I nuovi episodi andranno in onda il prossimo anno, mentre Luca Zingaretti e il cast sono attesi sul set per il primo ciak il 29 aprile. Secondo Ragusa News, la produzione è alla ricerca di comparse che appariranno nella nuova stagione. Le selezioni si terranno al palazzo della Cultura (quello che un tempo fu il Tribunale), a Modica bassa, il prossimo 26 ...

Incendio Notre Dame di Parigi - speciali in diretta tv : interrotto Stasera Italia - buca Otto e Mezzo - salta Montalbano - in campo Porro e Di Bella : Un Incendio ha interessato la Cattedrale di Notre-Dame di Parigi, in fiamme dalle 19.50 di lunedì 15 aprile 2019 e le tv di tutto il mondo hanno puntato le telecamere sulla maestosa opera gotica avvolta dal fuoco. Il micidiale Incendio ha distrutto il tetto e ha portato al crollo della guglia centrale, seguito in diretta tv e sui social grazie alla copertura delle varie testate giornalistiche che stanno coprendo l'evento live: no-stop per le ...

Incendio Notre Dame di Parigi - speciali in diretta tv : interrotto Stasera Italia - buca Otto e Mezzo - salta Montalbano - in campo Porro e Di Bella : Un Incendio ha interessato la Cattedrale di Notre-Dame di Parigi, in fiamme dalle 19.50 di lunedì 15 aprile 2019 e le tv di tutto il mondo hanno puntato le telecamere sulla maestosa opera gotica avvolta dal fuoco. Il micidiale Incendio ha distrutto il tetto e ha portato al crollo della guglia centrale, seguito in diretta tv e sui social grazie alla copertura delle varie testate giornalistiche che stanno coprendo l'evento live: no-stop per le ...

Ascolti TV | Lunedì 8 aprile 2019. La replica di Montalbano al 25.6%. Il Grande Fratello parte dal 19.3% : Il Commissario Montalbano Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Amore ha conquistato 5.945.000 spettatori pari al 25.6% di share. Su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.405.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.604.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Italia 1 Star Wars Episodio II – L’attacco dei cloni ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti Tv 8 aprile 2019. Sei milioni per Montalbano - ottima partenza per il Gf della D'Urso : Ascolti Tv di lunedì 8 aprile 2019. Bella sfida tra Il Commissario Montalbano in replica e la prima del Grande Fratello . Quasi 6 milioni di media spettatori e il 25,6% di share per la fiction di ...

Ascolti TV | Lunedì 8 aprile 2019. La replica di Montalbano al 25.6%. Il Grande Fratello parte dal 19.3% : Il Commissario Montalbano Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Amore ha conquistato 5.945.000 spettatori pari al 25.6% di share. Su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.405.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.604.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Italia 1 Star Wars Episodio II – L’attacco dei cloni ha catturato l’attenzione di ...

'Il commissario Montalbano - Amore' - riassunto puntata dell'8 aprile : Michela scompare : Lunedì 8 aprile è andata in onda in prime time su Rai 1 la replica dell'episodio "Amore" de 'Il commissario Montalbano', interpretato da Luca Zingaretti e creato dalla penna di Luca Camilleri. Quest'anno, infatti, la Rai ha deciso di riproporre sulla rete ammiraglia dieci episodi del commissario Montalbano già andati in onda in precedenza. Quello trasmesso questa settimana è il secondo di questo ciclo di repliche, dato che il primo è stato "La ...